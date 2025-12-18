В Android пропала кнопка удаления приложений 1 1008

Техно
Дата публикации: 18.12.2025
В Android усложнили удаление встроенных в ОС приложений.

Часть пользователей Android лишилась возможности удалять встроенные в операционную систему (ОС) приложения. Об этом сообщает издание Android Police.

На проблему обратили внимание в начале декабря. Пользователи соцсетей заметили, что на странице программ в Google Play, встроенных в ОС, исчезла кнопка «Удалить» — осталась лишь кнопка «Открыть». Журналисты медиа отметили, что проблема имеет массовый характер. Спустя примерно неделю у большинства пользователей пропавшая кнопка вернулась.

По словам специалистов, проблема была связана именно с Google, Android Auto и прочими программами, установленными по умолчанию на смартфоны под управлением Android. «Есть несколько причин, по которым пользователи могут захотеть удалить системные приложения», — заявили журналисты. Они заметили, что многие программы не нужны ряду пользователей и занимают место в памяти устройства.

Несмотря на то, что спустя время кнопка «Удалить» вернулась, для некоторых пользователей проблема сохранилась. Специалисты объяснили, что для удаления программ можно перейти в настройки, выбрать раздел «Приложения», а затем перейти в подраздел «Посмотреть все приложения».

#android #google #приложения #смартфоны
