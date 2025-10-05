Илон Маск заявил, что созданная его компанией xAI онлайн-энциклопедия Grokipedia запустится через две недели, сначала в бета-версии.

По словам миллиардера, проект станет "значительно лучше Википедии" и поможет xAI приблизиться к своей главной цели - "понять Вселенную".

Маск описал Grokipedia как репозиторий знаний с открытым исходным кодом, без ограничений на использование. Подробностей пока немного, однако в подкасте All-In он уточнил, что модель Grok сможет оценивать достоверность информации, выделять ложные или неполные данные и переписывать тексты, убирая неточности и добавляя контекст.

Ранее Маск не раз критиковал Википедию за "политическую предвзятость". В 2023 году он даже предложил пожертвовать ей 1 миллиард долларов, если проект переименуют в Dickipedia. А в начале 2025-го назвал энциклопедию "пропагандистским ответвлением левых СМИ" и призвал отказаться от её финансирования.

Ранее мы рассказывали, что Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло 500 миллиардов долларов. Если доходы Маска продолжат расти с такой скоростью, он сможет стать первым в мире триллионером до марта 2033 года.