Илон Маск впервые расскажет о чипировании людей

Техно
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Илон Маск впервые расскажет о чипировании людей
ФОТО: Global Look Press

Neuralink опубликует первую научную работу о чипировании людей.

Компания Neuralink Илона Маска впервые опубликует исследование о чипировании людей. Об этом сообщает Bloomberg.

Научная статья была направлена в журнал The New England Journal of Medicine. Президент Неврологического института Барроу и центра клинических испытаний Neuralink Майкл Лоутон заявил, что в материале специалисты фирмы рассказывают о первых трех пациентах, которые получили мозговой имплант.

Согласно открытым данным, компания Маска уже чипировала 12 человек. Однако фирма еще не публиковала данные о своих исследованиях в рецензируемых научных журналах. Авторы Bloomberg отметили, что сторонние эксперты смогут независимо оценить успехи стартапа.

«У Neuralink есть видение того, как использовать связь практически для любого человека, которому это может понадобиться», — подчеркнул Лоутон. Однако он считает, что компания еще далека от того, чтобы предлагать свои услуги здоровым людям. «Специалисты Neuralink очень тщательно сосредоточились на пациентах с ограниченными возможностями», — заключил эксперт.

#илон маск
Оставить комментарий

Видео