Ну и ну! Названа стоимость ремонта iPhone 17

Дата публикации: 31.10.2025
ФОТО: Unsplash

Apple раскрыла стоимость запчастей для ремонта базового iPhone 17.

Компания Apple разрешила ремонтировать новые iPhone 17 и назвала стоимость деталей для смартфонов. На это обратило внимание профильное издание 9to5Mac.

В конце октября IT-гигант начал продавать запчасти для новых смартфонов и опубликовал инструкции к ним. Стоимость домашнего ремонта iPhone 17 начинается с 99 долларов — столько стоит аккумулятор. Замена заднего стекла обойдется в 159 долларов, дисплея — 329 долларов.

Обслуживание флагманских iPhone 17 Pro и 17 Pro Max и ультратонкого iPhone Air стоит примерно столько же. Однако замена аккумулятора у топовых аппаратов стоит 119 долларов, так как модели имеют батареи увеличенной емкости. Цены указаны без стоимости ремонта — ожидается, что пользователь будет обслуживать свой девайс сам.

Судя по официальным данным, самая дорогая запчасть новых смартфонов — дисплей. Почти во всех случаях он стоит 329 долларов. Однако у iPhone 17 Pro Max, который оснащен 6,9-дюймовым экраном, деталь стоит дороже — 379 долларов.

