Объект 3I/ATLAS посылает на Землю таинственные сигналы 1 771

Техно
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Объект 3I/ATLAS посылает на Землю таинственные сигналы

Приближающееся к нам тело на 3 000 000 000 лет старше Солнца.

Ученым удалось поймать первый радиосигнал от космического объекта 3I/ATLAS, постепенно приближающегося к Земле. Об этом сообщил портал The Astronomer's Telegram.

«Поглощение ОН было обнаружено в линиях 1665 МГц и 1667 МГц», — говорится в публикации.

Сигнал был перехвачен 24 октября при помощи радиотелескопа MeerKAT, расположенного в Южной Африке. Отмечается, что предыдущие попытки обнаружить сигнал на тех же линиях поглощения провалились.

Как рассказал ученый из Гарвардского университета Ави Леба, 16 марта 2026 года, когда 3I/ATLAS будет проходить мимо Юпитера, космический аппарат «Юнона» попытается поймать от объекта сигнал на низких частотах.

Космический объект 3I/ATLAS был замечен 1 июля. Позже ученые установили, что это комета из другой звездной системы. Также удалось установить примерный возраст объекта, который составляет более 7,5 млрд лет — на 3 млрд старше Солнца. В сентябре 3I/ATLAS претерпел «аномальную эволюцию», начав менять свой цвет.

До этого конгрессмен Тим Берчетт в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что слышал доклады военных о наблюдении в океане большого и скоростного НЛО, которое невозможно построить с технологиями землян. По его словам, этот объект развивает под водой скорость в 320 км/ч и имеет размер футбольного поля.

Берчетт утверждает, что таинственный объект не мог быть секретной военной технологией, поскольку руководство американской армии не стало бы подвергать риску собственные самолеты и подводные лодки, приближаясь к ним так близко.

Оставить комментарий

(1)

