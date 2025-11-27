Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

8 из 10 самых высоких телебашен мира находятся в Азии 0 79

Техно
Дата публикации: 27.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Tokio Skytree возведена в 2012 году.

Tokio Skytree возведена в 2012 году.

Выдающиеся инженерные сооружения заняли места архитектурных символов своих мегаполисов.

Телебашни играют важную роль в развитии современных городов и технологий, сочетая в себе инженерное мастерство, архитектурную выразительность и практическую функциональность. Ниже представлены десять самых высоких телебашен в мире.

bassni.jpg

Tokyo Skytree, Япония — 634 метра.

Расположенная в районе Сумида, Токио, Tokyo Skytree служит телерадиовышкой, рестораном и обзорной площадкой. Это самая высокая башня в мире (634 метра) и третье по высоте сооружение после небоскребов Бурдж-Халифа (828 метра) и Merdeka 118 (678,9 метра).

Canton Tower, Китай — 600 метров.

Это многофункциональная китайская башня, расположенная в районе Хайчжу города Гуанчжоу.

CN Tower, Торонто, Канада — 553,3 метра.

Завершенная в 1976 году, CN Tower стала самым высоким свободно стоящим сооружением и высочайшей башней своего времени. Она удерживала оба рекорда 34 года — до завершения строительства Бурдж-Халифа и Canton Tower в 2010 году. Сегодня она остается самой высокой свободно стоящей конструкцией в Западном полушарии.

Останкинская телебашня, Москва, Россия — 540,1 метра.

Открыта в 1967 году. Это телевизионная и радиовещательная башня в Москве. В настоящее время она самая высокая свободно стоящая конструкция в Европе и седьмая по высоте в мире. Останкинская башня стала первым сооружением, превысившим отметку в 500 метров.

Oriental Pearl Tower, Китай — 468 метров.

Открыта в 1994 году. Расположена в Шанхае и используется как телевизионная башня. Ее узнаваемый футуристический силуэт стал символом города и одной из самых популярных туристических достопримечательностей Китая.

Milad Tower, Иран — 435 метров.

Открыта в 2007 году. Это многофункциональная бетонная башня в Тегеране. Помимо телерадиовещания, она включает смотровую площадку, конференц-залы и вращающийся ресторан.

KL Tower, Малайзия — 421 метр.

Открыта в 1995 году и построена из бетона. Расположенная в Куала-Лумпуре, KL Tower является самой высокой башней в Юго-Восточной Азии. Башня используется для телекоммуникаций и как туристическая достопримечательность с панорамным видом на столицу.

Tianjin Radio and Television Tower, Китай — 415,2 метра.

Бетонная телерадиовышка, открытая в 1991 году в городе Тяньцзинь. Служит для передачи телерадиосигналов и как смотровая площадка.

Central Radio and TV Tower, Китай — 405 метров.

Бетонная башня, открытая в 1992 году в Пекине. Используется для вещания, а также как популярная обзорная площадка с панорамой города.

Zhongyuan Tower, Китай — 388 метров.

Построена из стали, открыта в 2011 году в городе Чжэнчжоу. Это телевизионная башня с вращающимся рестораном на 200 гостей и смотровой площадкой. В течение короткого времени Zhongyuan Tower удерживала титул самой высокой стальной башни в мире, пока ее не превзошла Tokyo Skytree.

Читайте нас также:
#туризм #Япония #технологии #Азия #архитектура #Китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: 100-летняя тайна космических лучей близка к разгадке: что выяснили физики
Изображение к статье: Польша купит в Швеции три подводные лодки — почти по 1 млрд евро за штуку
Изображение к статье: Президент: важно максимально быстрое продвижение законопроекта о биобанках
Изображение к статье: В 10 000 раз больше Солнца. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В дни школьных каникул в Риге пройдет мюзикл «Снежная Королева»
Люблю!
Изображение к статье: Правильные жиры: какие продукты помогут сохранить здоровье и красоту
Люблю!
Изображение к статье: Oak Mining представляет Smart Mining 3.0: удалённый майнинг BTC с ежедневным доходом в $8566
Бизнес
Изображение к статье: У Андрея Ермака проходят обыски
В мире
Изображение к статье: Минус 10%, но не для всех: кому реально уменьшат расходы на электроэнергию
Бизнес
Изображение к статье: В саду Института садоводства впервые засияют подсвеченные скульптуры и художественные инсталляции
Люблю!
Изображение к статье: В дни школьных каникул в Риге пройдет мюзикл «Снежная Королева»
Люблю!
Изображение к статье: Правильные жиры: какие продукты помогут сохранить здоровье и красоту
Люблю!
Изображение к статье: Oak Mining представляет Smart Mining 3.0: удалённый майнинг BTC с ежедневным доходом в $8566
Бизнес

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео