Судья коллегии по уголовным делам Рижского окружного суда Зигмунд Дундурс предложил поправки к Уголовно-процессуальному закону и призвал пересмотреть предлагаемое регулирование о возврате имущества, полученного преступным путем, сообщает ЛЕТА.

Судья отмечает, что законопроект предусматривает существенные изменения в существующем подходе, поскольку возложит на уголовный суд обязанность в каждом конкретном деле решать, возвращать ли преступно приобретенную недвижимость потерпевшему или добросовестному приобретателю. По мнению Дундурса, такой выбор не является функцией уголовного суда, поскольку требует скорее философского, а не уголовно-правового соразмерения прав, и в законе не установлены никакие критерии для принятия такого решения.

Он предупреждает, что регулирование может создать правовую неопределенность и поставить под угрозу принцип публичной достоверности, который Конституционный суд ранее признал одним из основ стабильности гражданского оборота. Указывая на риск того, что в аналогичных случаях суды могут принимать разные решения, Дундурс подчеркивает, что это фундаментальный вопрос правовой политики, который должен решаться на уровне законодателя, а не суда.

Судья предлагает альтернативное решение — сохранить основной принцип, согласно которому имущество, полученное преступным путем, возвращается потерпевшему, а государство компенсирует стоимость имущества добросовестному приобретателю и позднее взыскивает эту сумму с виновного лица. По словам Дундурса, такой подход укрепил бы правовую стабильность и лучше защищал бы принцип публичной достоверности.

В предложении он призывает дополнить статью 360 Уголовно-процессуального закона новой нормой, предусматривающей механизм государственной компенсации для добросовестных приобретателей, если недвижимость возвращается потерпевшему.

Как уже сообщало агентство ЛЕТА, депутаты Сейма концептуально поддержали поправки к Уголовно-процессуальному закону, предусматривающие, что суд в исключительных случаях сможет решать, оставить ли недвижимость в делах о мошенничестве с недвижимостью первоначальному владельцу или добросовестному приобретателю.

В настоящее время закон предусматривает, что имущество, полученное преступным путем и найденное у третьего лица, обязательно должно быть возвращено его владельцу или законному владельцу. Однако, как отмечается в аннотации к законопроекту, на практике встречаются нетипичные ситуации, в которых такое императивное регулирование не обеспечивает справедливого урегулирования уголовно-правовых отношений, поскольку права добросовестного приобретателя могут быть несоразмерно затронуты.

Чтобы предотвратить такие несоразмерные последствия, законопроект предусматривает, что в исключительных случаях суд сможет оставить недвижимость в собственности добросовестного приобретателя, если право собственности на нее закреплено в публичном реестре. Такое решение суд должен будет принять с особым обоснованием, почему в конкретном случае возврат имущества потерпевшему не обеспечит справедливого результата.

В аннотации подчеркивается, что целью законопроекта не является ослабление защиты потерпевшего, а укрепление роли суда в обеспечении справедливого и соразмерного решения. Также отмечается, что императивная норма не всегда позволяет эффективно оценить сложные совокупности фактических обстоятельств, тогда как диспозитивное регулирование предоставляет суду гибкость, одновременно не допуская произвола, поскольку отступление от общего принципа должно быть юридически обосновано.

Законопроект также предусматривает исключение пункта переходных положений Уголовно-процессуального закона, который обязывал Кабинет министров разработать механизм защиты интересов добросовестного приобретателя, поскольку основным средством защиты считается взыскание убытков в гражданском процессе с обвиняемого или осужденного лица.

В аннотации указано, что внедрение поправок не повлияет на государственный бюджет и соответствует международным обязательствам Латвии в области прав человека и верховенства права.