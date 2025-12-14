Бывший ведущий физик правительства Израиля Янай Йедваб запустил стартап Stardust Solutions, который уже привлек инвестиции на $60 млн. Он планирует разработать технологию блокировки солнечных лучей для частичного охлаждения планеты. Йедваб не обещает создать инструмент для управления климатом и признает, что катастрофические погодные явления из-за перегрева атмосферы все равно будут происходить.

Концепция Stardust Solutions предлагает рассеять в атмосфере некоторое количество аэрозоля, который будет отражать часть солнечных лучей. Ее глава господин Едваб (на фото справа) - надеется на успех.

Однако самый эффективный на данный момент вариант на основе сульфатов признан авторами стартапа «неэкологичным» и чересчур затратным. Поэтому они намерены использовать собранные средства на разработку нового вещества для тех же целей.

Деталей о том, из чего делать новый аэрозоль, не приводится. Однако это должен быть предельно безопасный (буквально, «как мука») вариант, который к тому же должен быть крайне дешев в производстве, так как его потребуется невероятно много. Стартап скрывает детали за коммерческой тайной – там намерены получить патент на свое детище, прежде чем пустить его в дело.

У проекта очень много критиков, число которых постоянно растет, потому что Йедваб пообещал начать испытания нового аэрозоля уже следующей весной. При том что почти все масштабные проекты в этой области были остановлены из-за жесткого противодействия местных властей и населения в разных уголках планеты. Люди задаются резонным вопросом: кто и по какому праву решает блокировать солнечный свет? А, главное — какую ответственность понесут энтузиасты, желающие повлиять на климат, когда многое закономерно пойдет не так, как было задумано?

На протяжении десятилетий учёные выдвигали теорию, что если прикрыть атмосферу слоем пыли, то можно будет временно ослабить глобальное потепление. Однако лишь немногие действительно выступали за исследование этой практики, и никто не мог сказать, насколько опасно это может дестабилизировать погодные условия, продовольственное снабжение или мировую политику. Многие учёные по-прежнему предупреждают, что потребуется много лет, чтобы понять, будет ли такая технология разумной или катастрофической. Термины, используемые для её обозначения — «солнечная геоинженерия», «впрыск аэрозолей в стратосферу» или «управление солнечной радиацией» — звучат обманчиво безобидно. Для большинства людей идея затмения солнца по-прежнему вызывает насмешки и отвращение — можно сказать, всепланетный ужас.

Несмотря на огромные успехи в области чистой энергии, выбросы парниковых газов продолжают расти. Даже верхние пределы ограничения температуры, согласованные международным сообществом в Парижском соглашении 2015 года, кажутся все менее достижимыми. В 2022 году климатическая организация ООН заявила, что человечество уже столкнулось с серией ужасных событий: экстремальными тепловыми волнами, неконтролируемыми лесными пожарами, рекордными наводнениями и засухами, распространением тропических эпидемий, разрушением экосистем коралловых рифов по всему миру. Ожидалось, что эти явления будут усугубляться в зависимости от того, насколько быстро температура будет всё время продолжать расти в ближайшие десятилетия, приводя к массовому вымиранию диких животных, конфликтам между людьми и миграции.