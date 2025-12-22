Baltijas balss logotype
Китай запустит лунную сверхтяжелую ракету в 2026 году 0 139

Техно
Дата публикации: 22.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Китай запустит лунную сверхтяжелую ракету в 2026 году
ФОТО: Unsplash

SpaceNews: Китай в 2026 году запустит лунную сверхтяжелую ракету Long March 10.

Китай в 2026 году готовится запустить сверхтяжелую ракету Long March 10, предназначенную для использования в китайской лунной пилотируемой программе. Об этом со ссылкой на заявление Китайского исследовательского института ракетной техники сообщает издание SpaceNews.

Портал отмечает, что Long March 10 представлена двумя вариантами. Базовый — трехступенчатый носитель, предназначенный для запуска лунного пилотируемого корабля Mengzhou и лунного посадочного модуля. Вариант Long March 10A представляет собой частично-многоразовый двухступенчатый носитель для запусков Mengzhou на низкую околоземную орбиту к станции Tiangong.

#Китай
