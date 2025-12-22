Baltijas balss logotype
Провал: приложениям Windows стало не хватать памяти 0 1002

Техно
Дата публикации: 22.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Провал: приложениям Windows стало не хватать памяти
ФОТО: Unsplash

Приложения Windows 11 стали потреблять больше памяти, чем раньше.

Многие приложения популярных сервисов, созданных для Windows 11, потребляют слишком много оперативной памяти. Об этом говорится в исследовании Windows Latest.

Специалисты медиа заявили, что ряд популярнейших приложений для Windows 11 потребляет очень много оперативной памяти из-за того, что основаны на движке браузеров. Они отметили, что раньше в приоритете были нативные приложения, однако от них начали отказываться из-за слишком дорогой разработки и необходимости в поддержке.

В качестве примера авторы привели мессенджер Discord, популярный среди геймеров. Программа при обычном использовании потребляет менее 1 гигабайта оперативной памяти, но достаточно часто ей нужно около 4 гигабайт памяти. Такая же проблема есть и с WhatsApp. Раньше мессенджер потреблял около 100 мегабайт в фоне, теперь — больше 1 гигабайта.

Авторы отметили, что подобная проблема возникает при использовании даже программ Microsoft — например, Teams. При запуске сервису нужно около 1 гигабайта памяти.

«Правда в том, что современные веб-браузеры используют неприлично много оперативной памяти и любое приложение, работающее на нем, будет ее просто съедать», — подытожили журналисты.

#whatsapp #технологии #память #приложения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
