На севере от Лос-Анджелеса, в штате Калифорния, в результате автокатастрофы погиб один из создателей популярной видеоигры Call of Duty Винс Зампелла, сообщил разработчик игр Electronic Arts, пишет LETA со ссылкой на AP.

Ему было 55 лет.

Как сообщает телеканал NBC, в воскресенье автомобиль Ferrari под управлением Зампеллы врезался в бетонное ограждение при выезде из туннеля. В аварии погиб также пассажир автомобиля.

В интернете опубликованы видеозаписи очевидцев, на которых видно охваченный огнём красный Ferrari, стоящий на горной дороге.

Причины происшествия пока выясняются.

Зампелла был известен как один из авторов Call of Duty. Он основал студию Respawn Entertainment, создавшую такие игры, как Titanfall, Apex Legends и Star Wars Jedi.