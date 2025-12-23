Baltijas balss logotype
В США в автокатастрофе погиб создатель видеоигры «Call of Duty» 1 816

Техно
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
ФОТО: twitter

На севере от Лос-Анджелеса, в штате Калифорния, в результате автокатастрофы погиб один из создателей популярной видеоигры Call of Duty Винс Зампелла, сообщил разработчик игр Electronic Arts, пишет LETA со ссылкой на AP.

Ему было 55 лет.

Как сообщает телеканал NBC, в воскресенье автомобиль Ferrari под управлением Зампеллы врезался в бетонное ограждение при выезде из туннеля. В аварии погиб также пассажир автомобиля.

В интернете опубликованы видеозаписи очевидцев, на которых видно охваченный огнём красный Ferrari, стоящий на горной дороге.

Причины происшествия пока выясняются.

Зампелла был известен как один из авторов Call of Duty. Он основал студию Respawn Entertainment, создавшую такие игры, как Titanfall, Apex Legends и Star Wars Jedi.

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    23-го декабря

    Почему-погиб? Свмовыпилися от дурной бошки. Ни кто же не заставлял рамсить его на машине.

    2
    6

