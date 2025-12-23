На севере от Лос-Анджелеса, в штате Калифорния, в результате автокатастрофы погиб один из создателей популярной видеоигры Call of Duty Винс Зампелла, сообщил разработчик игр Electronic Arts, пишет LETA со ссылкой на AP.
Ему было 55 лет.
Как сообщает телеканал NBC, в воскресенье автомобиль Ferrari под управлением Зампеллы врезался в бетонное ограждение при выезде из туннеля. В аварии погиб также пассажир автомобиля.
В интернете опубликованы видеозаписи очевидцев, на которых видно охваченный огнём красный Ferrari, стоящий на горной дороге.
Причины происшествия пока выясняются.
Зампелла был известен как один из авторов Call of Duty. Он основал студию Respawn Entertainment, создавшую такие игры, как Titanfall, Apex Legends и Star Wars Jedi.
Vance Zampella, Developer behind “Call of Duty” killed in his Ferrari 296 GTS after crashing in Angeles Crest Highway.— Big Brother Bear 🐻 (@BearEarn) December 23, 2025
RIP Vince Zampella. A true video game industry icon. 😢 pic.twitter.com/oULx7WuoIR
