Провал «самого смертоносного истребителя США» оправдали 0 366

Техно
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Провал «самого смертоносного истребителя США» оправдали
ФОТО: Unsplash

Истребитель F-22 Raptor оказался ненужным «из-за неподходящего времени».

Истребитель пятого поколения F-22 Raptor способен эффективно обеспечивать превосходство в воздухе, однако появление в неподходящее время сделало самолет ненужным. Провал программы оправдали в публикации The National Interest (NI).

Вступивший в строй в 2005 году F-22 стал первым истребителем пятого поколения, который поставили на вооружение. Однако, как пишет издание, уже в 2011-м производство «самого смертоносного самолета США» прекратили.

По словам автора, F-22 одновременно опережал свою эпоху и запаздывал с адаптацией к меняющемуся миру. Малозаметный истребитель оказался ненужным для борьбы с плохо вооруженным противником в Ираке или Афганистане. Поэтому в США выпустили 187 самолетов вместо изначально планируемых 750.

Доказательством ненужности F-22 стало отсутствие серьезного боевого опыта. В 2014 году Raptor впервые применили для нанесения удара по целям в Сирии. «Его первое столкновение "воздух-воздух" состоялось почти десять лет спустя, когда в феврале 2023 года Raptor сбил китайский аэростат наблюдения у восточного побережья Соединенных Штатов», — говорится в материале.

В сентябре стало известно, что компания Lockheed Martin захотела модернизировать старые истребители F-22 версии Block 20, которые используют для обучения пилотов.

#США #вооружение #авиация #Афганистан #Ирак
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
