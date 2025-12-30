Baltijas balss logotype
Названа причины высокой популярности Windows 10

Техно
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Названа причины высокой популярности Windows 10
ФОТО: Global Look Press

Windows 10 стала популярной из-за исправленных ошибок предыдущих ОС.

Windows 10 до сих пор остается популярной из-за того, что Microsoft признала и исправила многие ошибки ОС. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Журналист медиа Эндрю Каннингем заметил, что Windows 10 все еще остается очень популярной спустя 10 лет после выхода. По данным StatCounter, ее доля среди операционных систем (ОС) от Microsoft составляет около 40 процентов. Специалист объяснил, что Windows 10 сохранила популярность из-за того, что ее создатели исправили ошибки предыдущих ОС.

Одной из причин этого феномена Каннингем назвал тот факт, что в Windows 10 вернули полноценное меню «Пуск» и избавили от «плиточного» дизайна в стиле Windows Phone. Microsoft расширила свою программу публичного бета-тестирования, позволив простым пользователям предлагать новые функции для ОС. Новый подход к разработке продуктов связывают и с уходом прежнего руководителя Microsoft Стива Балмера и приходом на его пост Сатьи Наделлы.

Однако журналист признал, что Windows 10 вместе с тем заложила фундамент будущих проблем Windows 11. Так, именно после релиза Windows 10 компания Microsoft начала собирать больше пользовательских данных, настойчиво предлагать другие фирменные продукты и установила обязательный вход в ОС через учетную запись Microsoft.

#microsoft #технологии
Видео