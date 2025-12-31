Baltijas balss logotype
Интеллектуальное искусство: как китайский DeepSeek победил американский GPT 0 153

Техно
Дата публикации: 31.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Столкнулись две модели бизнес-философии.

Столкнулись две модели бизнес-философии.

Секрет успеха оказался не в количестве сделок, а в их качестве.

Две китайские модели искусственного интеллекта — DeepSeek и Alibaba's Qwen - показали ошеломляющие результаты в реальном конкурсе по торговле криптовалютой, оставив далеко позади американских конкурентов вроде GPT-5 и Gemini, сообщает IT World.

Всё началось 18 октября, когда шесть ведущих ИИ-моделей получили по 10 000 долларов реальных денег для торговли на крипторынке. Спустя менее чем две недели картина оказалась крайне неприятной для американских проектов, ведь DeepSeek увеличил депозит на 126 %, доведя его до 22 900 долларов, а Qwen заработал 108 %. В это же время GPT-5 от OpenAI и Gemini от Google потеряли почти 60 % своих портфелей.

Секрет успеха оказался не в количестве сделок, а в их качестве. DeepSeek действовал как «терпеливый снайпер» — минимальная частота торговли, диверсифицированный портфель и строгий риск-менеджмент. Qwen выбрал стратегию «всё или ничего», делая высокорискованные ставки с использованием кредитного плеча. В то время как западные модели либо проявляли чрезмерную осторожность, как Claude, либо торговали хаотично и эмоционально, как GPT-5.

Объяснение может крыться в происхождении самих моделей. DeepSeek создан крупной китайской хедж-фондовой компанией, что означает обучение на огромных массивах финансовых данных. Недаром в профессиональных кругах шутят, что выросшие в условиях волатильных китайских фондовых рынков ИИ оказались более закаленными и тактически подкованными.

Это соревнование было устроено не ради академического эксперимента. Организаторы намеренно создали условия, максимально приближенные к реальному миру, где ИИ должны были принимать решения самостоятельно, без человеческого вмешательства.

Теперь успех китайских моделей может серьезно перекроить ландшафт искусственного интеллекта. Вероятно, вскоре мы увидим усиление интереса к специализированным финансовым ИИ — не универсальным ассистентам, а узкопрофильным трейдерам. Кроме того, могут резко возрасти инвестиции в китайские AI-стартапы.

Но главное последствие — изменение восприятия. Если раньше лидерство в ИИ ассоциировалось с американскими технологическими гигантами, то теперь Китай демонстрирует, что может не только догонять, но и опережать в критически важных прикладных областях.

Впрочем, эксперты предупреждают о том, что не стоит делать далекоидущих выводов на основе одного конкурса. Финансовые рынки изменчивы, и сегодняшний победитель завтра может оказаться в аутсайдерах.

Между тем новые данные указывают на то, что передовые модели ИИ могут не только успешно торговать на рынке ценных бумаг, но и демонстрировать зачатки так называемого «инстинкта самосохранения». Эти системы могут активно сопротивляться отключению, видя в нем угрозу своему существованию. Впрочем, бывают случаи, когда ИИ создаёт больше проблем, чем решает.

#искусственный интеллект #технологии #криптовалюта #Америка #Китай
