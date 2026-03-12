Первая неделя войны против Ирана обошлась в 11,3 миллиарда долларов США, говорится в отчете Пентагона, представленном Конгрессу США, пишет LETA со ссылкой на AP.

Пентагон представил такую оценку расходов Конгрессу на информационном брифинге на этой неделе, сообщил в среду осведомленный о ситуации источник.

Армия США сообщила, что только за первые выходные войны было израсходовано 5 миллиардов долларов на боеприпасы.

Администрация президента США Дональда Трампа ранее указывала, что направит Конгрессу запрос о дополнительном финансировании этой войны, однако, похоже, от этой идеи пока отказались.

Председатель комитета Сената по вооруженным силам республиканец Роджер Уикер в среду заявил, что не ожидает запроса на дополнительное финансирование в этом месяце.

Трамп: Война с Ираном может "скоро" закончиться

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что война с Ираном может «скоро» закончиться, пишет LETA со ссылкой на DPA.

В коротком телефонном интервью новостному изданию «Axios» Трамп заявил, что война с Ираном «скоро» закончится, потому что «практически не осталось ничего, по чему можно было бы наносить удары».

"В любой момент, когда я захочу, чтобы это закончилось, это закончится", - сказал Трамп в пятиминутном интервью.

Министр обороны Израиля Израэль Кац, однако, разрушил надежды на быстрое завершение войны.

"Операция будет продолжаться без каких-либо временных ограничений столько, сколько потребуется, пока мы не достигнем всех целей и не добьемся победы в кампании", - сказал Кац на встрече с армейскими руководителями в главном штабе в Тель-Авиве.

Пресс-секретарь армии Израиля Эфи Дефрин также заявил, что у израильской армии еще есть обширный список целей. Армия Израиля также готова продолжать свою миссию в Иране столько, сколько будет необходимо.

Трамп уже два дня назад предположил, что война может скоро закончиться, объяснив это своими военными успехами.

"Я считаю, что эта война в значительной степени закончена. У них нет флота, нет связи, у них нет военно-воздушных сил. Их ракеты разбросаны. Их дроны взрываются повсюду, как и производство дронов. Если посмотреть, у них ничего не осталось. Ничего не осталось в военном смысле", - заявил Трамп в понедельник, повторив свою оценку потерь Ирана, которую он высказывал и в предыдущие дни.

Корпус стражей Исламской революции Ирана во вторник утром заявил, что именно он «определит конец войны», отвергнув высказывания Трампа о том, что война в значительной степени уже закончилась.