В стране готовится специальный годичный план борьбы с коррупцией. Антикоррупционная деятельность в ЛР уже ведется в соответствии с рекомендациями Организации экономического сотрудничества и развития, а вскоре будет принят особый закон о противодействии конфликту интересов.

Управление рисками начнут осуществлять на системной основе, и Латвия по этому показателю сделается одной из передовых стран в мире.

Разделять административное и коммерческое

На прошлой неделе директор Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екабс Страуме явился в Сейм для отчета – по его словам, минувший год установил рекорд за 10 лет по количеству переданных в прокуратуру для уголовного преследования.

Ведомство получило 17 дополнительных штатных мест, в связи с передачей от Службы госдоходов функций внутреннего расследования в данной структуре. Некоторые, впрочем, пока не заполнены – ибо ряд сотрудников еще ожидает доступа к государственной тайне. От Государственной Канцелярии, в свою очередь, KNAB получил обязанность работать с «поднимающими тревогу» – авторами сообщений о потенциальной коррупции.

Как рассказала замначальника KNAB по следственным действиям Инета Цируле, в 2025 году было закончено 35 уголовных процессов, в т.ч. было конфисковано и зачислено в счет государства 820 тысяч евро. Количество арестованных криптоактивов – 64 тысячи евро, также арестовано 2 объекта недвижимости. Отдельно обращали внимание на пограничные пункты – там возбуждено 5 уголовных процессов.

Финансирование самого Бюро в 2025 году обошлось госбюджету в 18,9 млн евро, включая 6 млн евро на финансирование политических партий, которое официально распределялось (и отнималось) через KNAB.

Чтоб чиновники не расслаблялись

Чаще всего в поле деятельности Бюро попадают взяточничество и незаконное использование служебного положения. KNAB взаимодействует с Европейской прокуратурой. Так, минувшей осенью Бюро предложило Европрокуратуре начать уголовное преследование против трех должностных лиц самоуправления Валкского края о возможном мошенничестве в крупном размере. В результате преступных действий чиновники обманом выманили более 168 000 евро из Европейского Фонда регионального развития и средств государственного бюджета.

Некоторые дела касаются юрисдикции Шенгенской зоны, когда внесенное в санкционные списки лица пытаются за взятки все-таки въехать в Союз.

Всего по делам KNAB в 2025 году вынесены приговоры в отношении 28 человек, оправдательных – нет. То есть с доказательной базой у борцов с коррупцией все в порядке.

Россия нам поможет?

Госпожа Цируле указала на положительную тенденцию – все больше должностных лиц обращаются за консультацией, дабы не наступило наказание по поводу совмещения административных и коммерческих занятий. Организация экономического сотрудничества и развития в июне сего года намерена закончить мониторинг по взяточничеству в отношении иностранных должностных лиц в Латвии. Антикоррупционные проверки в стране проводит также ООН.

В 2025 году в бюро для исполнения поступило 17 ходатайств о помощи из иностранных государств (Украина, Молдавия, Литва, Англия, Нидерланды и Польша). Со своей стороны, для обеспечения получения и закрепления доказательств в находящихся в делопроизводстве Бюро в уголовных процессах, в Латвии подготовили 15 ходатайств о правовой помощи для направления в государства Евросоюза, а также Украину и… Россию!

Сигналы с мест

В прошлом году KNAB установил своеобразный рекорд: получено 2000 разного рода сообщений о потенциальных нарушениях, что в ведомстве объясняют, впрочем, не ростом коррупции, а увеличением сознательности! В то же время, «поднимающих тревогу» сотрудников различных предприятий и организаций, было всего 80.

Депутат Эдмундс Зивтиньш с иронией указал, что антикоррупционные мероприятия, в частности, относительно политической рекламы, привязаны к графику предвыборной кампании и носят селективный характер. Чиновники бюро признали отдельные недостатки и пообещали трудиться объективней…

В 2025-м Бюро смогло обучить 6710 человек, что меньше, чем в предыдущие года. В обучающих функциях KNAB делает упор на подготовку антикоррупционных коучей, которые затем будут образовывать сотрудников своих институтов.

Незаконные соглашения

На заседании Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции был также поднят вопрос криминализации картельных соглашений. По мнению должностных лиц KNAB, ценовой сговор, ныне строго наказывается денежными штрафами со стороны Комиссии по регулированию общественных услуг и других госструктур.

Между тем, согласно опросам KNAB, 28% населения и 21% предпринимателей за последние два года «использовали неофициальные способы, чтобы добиться решения той или иной проблемной ситуации». По сравнению с предыдущим периодом такая практика – выросла! «Среди жителей Латвии также наблюдается растущая готовность давать должностным лицам взятки», – указано в отчете Бюро.

Согласно статистике борцов с коррупцией, именно муниципальный уровень сохраняет наибольшие риски – из 45 уголовных процессов, инициированных в прошлом году, к самоуправлениям относятся 20. Между тем, собственная оперативная деятельность позволила начать только 13 процессов, тогда как по заявлениям юридических и физических лиц – 21.

Взятки в белых халатах

Коррупционные преступления в ЛР носят чрезвычайно латентный характер, указывает руководство Бюро. Разумеется, есть те, что более-менее на поверхности – к примеру, когда водитель фуры протягивает человеку в погонах 50-евровую купюру. Но, как правило, в тени остаются правонарушения, касающиеся предприятий с муниципальным капиталом.

Так что именно в эту сторону в 2026/27 гг. будет сфокусирована деятельность KNAB.

В частности, уже в феврале сего года были озвучены уголовные процессы в двух районных больницах – ООО Liepājas Reģionālā slimnīca un ООО Ogres rajona slimnīca – в связи с «возможным осуществлением государственными должностными лицами больниц противоправным соглашением с конкретными поставщиками медицинских товаров о победе этих предприятий в пяти публичных закупках».

ДЕФИЦИТ ЛИЧНОГО СОСТАВА

На 31.12.2025, в Бюро было 181 штатное место, заполнено – 153. Большинство из работников – 92 – женщины.