Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Найден секретный способ выключения Windows 0 352

Техно
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Найден секретный способ выключения Windows
ФОТО: Unsplash

ZDNet: найден способ аварийно перезагрузить ПК с помощью клавиш Ctrl, Alt и Del.

Журналисты издания ZDNet рассказали о секретном способе выключения компьютера с Windows. Об этом сообщается на сайте медиа.

По словам редактора портала Сезара Каденаса, этот способ разработали для того, чтобы выключать компьютер в случае появления критической ошибки и если другие методы не работают. Для выключения персонального компьютера (ПК) нужно зажать комбинацию клавиш Ctrl, Alt и Del, а затем, продолжая удерживать Ctrl, нажать на кнопку питания в правом нижнем углу экрана. После этого появится диалоговое окно с предложением перезагрузить ПК.

Авторы медиа отметили, что выключать девайс таким образом постоянно крайне не рекомендуется. После аварийной перезагрузки все несохраненные данные будут потеряны. Каденаса объяснил, что этот способ близок более распространенному методу выключения ПК, когда удерживается физическая кнопка включения устройства.

«Этот экстренный перезапуск полезен, когда ваш компьютер завис настолько, что не реагирует ни на что, кроме сочетания клавиш Ctrl, Alt и Del», — говорится в материале. Журналист рассказал, что он узнал о нем только недавно, хотя некоторые специалисты пользовались им много лет. Так, он нашел упоминание экстренной перезагрузки в посте, опубликованном на Reddit три года назад.

В конце октября компания Microsoft заявила, что крупное обновление Windows 11 25H2 стало доступно всем желающим. Первые пользователи получили его в начале октября.

Читайте нас также:
#microsoft #безопасность #технологии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Результат усилия британского ученого. Иконка видео
Изображение к статье: Новая теория о скрытых измерениях переписывает физику: что может управлять Вселенной
Изображение к статье: SpaceX первой в 2026 году запустила ракету на орбиту
Изображение к статье: Теперь следы этих рептилий будут тщательно изучены. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Жамевю: когда привычное становится странным
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Проект "Конец света""
Культура &
Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес
Изображение к статье: Артист с бывшей супругой Анной Девочкиной. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сидни Кросби забил 112-й победный гол в карьере, до показателя Гретцки остались три шайбы
Спорт
Изображение к статье: «Манчестер Сити» упустил победу в игре с «Челси» на 94-й минуте
Спорт
Изображение к статье: Жамевю: когда привычное становится странным
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Проект "Конец света""
Культура &
Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео