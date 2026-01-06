Baltijas balss logotype
РТУ предлагает бесплатные курсы по кибербезопасности – подать заявку можно и без предварительных знаний 0 253

Техно
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: РТУ предлагает бесплатные курсы по кибербезопасности – подать заявку можно и без предварительных знаний
ФОТО: Unsplash

В рамках проекта Рижского технического университета «KiberACS – Академия кибербезопасности» начинается новый этап обучения, в ходе которого участники смогут освоить основы информационной безопасности и управления инцидентами в сфере кибербезопасности. Как рассказала в передаче «900 секунд» (TV3) эксперт по кибербезопасности и советник Министерства цифровой трансформации Украины Иева Илвеса, регистрация на бесплатные курсы открыта до пятницы.

На этот раз предлагаются два курса разного уровня сложности. Один из них подходит для участников без предварительных знаний и посвящён управлению кибербезопасностью – идентификации рисков, упорядочиванию процессов и выбору подходящих технологических решений. Второй курс сосредоточен на инцидентах кибербезопасности и требует минимальной технической подготовки, однако начать обучение можно почти «с нуля».

Илвеса подчёркивает, что кибербезопасность сегодня — это уже не только узко техническая отрасль. Она охватывает также организационные и человеческие аспекты — подобно медицине, где важно всё: от ежедневной гигиены до сложных операций. Участники курсов осваивают навыки, позволяющие как обучать других цифровой гигиене, так и помогать предприятиям упорядочивать цифровые процессы и выявлять риски.

Важным отличием проекта является практика — часть обучения проходит в реальной рабочей среде на протяжении двух месяцев, а лучшим участникам предоставляются стипендии. Цель проекта — чтобы полученные знания не оставались теорией, а сразу применялись на практике.

В прошлом году курсы завершили 167 участников, и, как отмечает Илвеса, многие из них продолжают развиваться в сфере кибербезопасности. Также создана сеть выпускников, которая способствует дальнейшему сотрудничеству и профессиональному росту. Отзывы показывают, что как участники, так и предприятия, принимавшие их на практику, получили ценный опыт — зачастую серьёзные улучшения в безопасности можно внедрить с помощью довольно простых решений.

ТВ3

#образование #кибербезопасность #РТУ #стипендии
