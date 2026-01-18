Baltijas balss logotype
Определен ранний признак развития хронических болезней почек 0 539

Техно
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Определен ранний признак развития хронических болезней почек
ФОТО: Unsplash

Пониженный eGFR может указывать на развитие хронической болезни почек.

Даже незначительные отклонения в работе почек — формально остающиеся в пределах нормы — могут указывать на повышенный риск развития хронической болезни почек. К такому выводу пришли исследователи из Каролинского института, опубликовавшие работу в журнале Kidney International (KI).

Ученые проанализировали почти 7 миллионов анализов функции почек более чем у 1,1 миллиона жителей Швеции и показали, что ключевое значение имеет не только абсолютный показатель скорости клубочковой фильтрации (eGFR), но и его положение относительно возрастной и половой нормы. Люди, у которых eGFR оказывался ниже 25-го процентиля для их группы, имели существенно более высокий риск почечной недостаточности и преждевременной смерти — даже если сам показатель считался «нормальным».

На основе этих данных команда разработала онлайн-инструмент, который позволяет врачу сравнить результат пациента с распределением показателей в популяции — по аналогии с ростовыми таблицами, используемыми в педиатрии. По словам авторов, такой подход помогает выявлять уязвимых пациентов на раннем этапе, когда профилактические меры еще могут замедлить или предотвратить развитие болезни.

Исследователи отмечают, что сегодня подобные сигналы часто игнорируются: лишь четверти людей с пониженным eGFR относительно возрастной нормы назначают дополнительные обследования. Новый метод, по их мнению, дает шанс перейти от поздней диагностики к реальной профилактике хронических заболеваний почек.

#здравоохранение #медицина #профилактика #диагностика #почки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео