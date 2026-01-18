Метаболические заболевания приобретают масштаб эпидемии. В этом большую роль играют малоподвижный образ жизни и сбои циркадных ритмов – рассинхронизация между внутренними биологическими часами и сигналами окружающей среды. При этом люди проводят до 90% времени в помещениях и получают очень мало естественного света.

Чтобы выяснить, как именно дневной свет влияет на обмен веществ и контроль уровня сахара в крови, исследователи из Женевского университета и партнерских центров провели контролируемое исследование с участием 13 человек с диабетом 2 типа. Под воздействием естественного освещения у участников отмечались более стабильные показатели глюкозы и улучшение метаболических показателей. Работа, опубликованная в Cell Metabolism, стала первым прямым подтверждением пользы дневного света для людей с диабетом 2 типа.

В исследование включили 13 добровольцев старше 65 лет с диабетом 2 типа. Каждый провел по 4,5 дня в специально оборудованных комнатах: либо с естественным светом из больших окон, либо при искусственном освещении. Спустя не менее четырех недель участники возвращались на вторую сессию – но уже в другой световой обстановке.

Даже за такой короткий срок влияние света оказалось заметным: у людей, находившихся при дневном освещении, уровень сахара дольше оставался в норме и меньше колебался. Чтобы понять, что именно происходит в организме, ученые брали образцы крови и мышечной ткани до, во время и после каждого периода. Они изучали работу "молекулярных часов" в клетках мышц, а также анализировали липиды, метаболиты и активность генов в крови. Совокупные данные показали: естественный свет влияет на внутренние часы и обмен веществ, что может улучшать контроль сахара в крови и согласовывать работу центральных и периферических биологических часов.

Исследование было проведено на небольшой группе пожилых людей с диабетом 2 типа и продолжалось недолго. Несмотря на это, полученные данные стали первым подтверждением того, что естественный дневной свет положительно влияет на метаболическое здоровье по сравнению с искусственным освещением, под которым мы обычно проводим большую часть жизни.