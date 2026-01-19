Согласно очередной теории заговора, NASA скрывает от нас "страшную правду" о настоящей катастрофе, которая приведет к гибели десятков миллионов людей. Иногда критическое мышление, а также базовые знания физики могут спасти от преждевременной паники, а также веры в разнообразные теории заговора, которые циркулируют в социальных сетях, пишет Фокус.

Пользователи социальных сетей распространили утверждение о якобы просочившемся в интернет в 2024 году секретном документе NASA под названием "Проект Якорь". Якобы согласно этому документу, планета Земля потеряет свою гравитацию на 7 секунд 12 августа 2026 года. Как утверждается в сообщении, в результате погибнет от 40 до 60 миллионов человек. Почему этого не может произойти, объясняют ученые, пишет IFLScienсe.

Пользователь TikTok и Instagram, чей аккаунт сейчас недоступен, недавно опубликовал видео с текстом, в котором утверждается, что 12 августа 2026 года Земля потеряет гравитацию на 7 секунд и в NASA об этом знают, готовятся к этому событию, но ничего никому не говорят, чтобы избежать паники. Это видео набрало более 60 000 лайков и его перепостили почти 270 000 пользователей сети.

Пользователь, распространивший эту теорию заговора, ссылается на якобы просочившийся в интернет в 2024 году секретный документ NASA под названием "Проект Якорь", в котором якобы описано подробно, что произойдет. Итак, текст гласит следующее:

"Продолжительность аномального события, когда Земля потеряет гравитацию, составит 7 секунд, в результате чего может погибнуть от 40 до 60 миллионов человек. В первые 1-2 секунды люди, транспортные средства, животные и не закрепленные предметы поднимутся вверх. Объекты продолжат подниматься на высоту 15-20 метров через 3-4 секунды. Через 5-6 секунд начнется паника и хаос, люди будут ударяться о потолок. Но через 7 секунд гравитация вернется, и все начнет падать с высоты. В результате будет разрушена инфраструктура и начнется экономический крах и массовая паника. Причина этого аномального события состоит в том, что пересекутся две гравитационные волны от черных дыр с вероятностью 94,7% и об этом NASA знает с 2019 года".

Во-первых, в интернете нет ни самого документа "Проект Якорь", ни какого-либо упоминания о нем, и даже нет обсуждения этого документа пользователями социальных сетей в период с 2024 по 2025 год. Во-вторых, вызывает удивление, почему в результате потери гравитации может погибнуть только 40-60 миллионов человек из 8 миллиардов жителей Земли.

Также стоит сказать, что 12 августа 2026 года – это отличная дата для теории заговора о конце света, поскольку это дата полного солнечного затмения в этом году. Некоторые люди любят связывать затмения с апокалипсисом.

Вызывает недоумение также описание того, что будет происходить во время якобы потери гравитации нашей планетой. Особенно что касается того, что люди начнут подниматься на высоту до 20 метров. Первый закон Ньютона, он же закон инерции, гласит, что тело в состоянии покоя останется в состоянии покоя, если на него не действует внешняя сила, а тело, движущееся с постоянной скоростью, будет двигаться по прямой линии, если на него не действует внешняя сила.

Под действием гравитации возникает равная и противоположно направленная реакция, отталкивающая от пола. Если гравитация волшебным образом исчезнет, эта реакция оттолкнет вас, но она будет незначительной. Если вы не прыгнете в нужный момент, вы не подниметесь на 20 метров в воздух.

Что касается причины того, что Земля якобы потеряет гравитацию. Гравитационные волны возникают в результате столкновения черных дыр, и они чрезвычайно слабые, а потому для их обнаружения пришлось создать специальные детекторы. Более того, сигналы гравитационных волн отражают только последние секунды столкновений черных дыр, а не то, что мы можем увидеть заранее. Учитывая, что гравитационные волны движутся со скоростью света, если NASA теперь может их предсказывать, значит, у них есть какая-то технология, бросающая вызов законам физики. Но NASA не изучает гравитационные волны.

Предположим, что Земля все же потеряет свою гравитацию. Как это может произойти, согласно законам физики? Ученые из NASA говорят, что Земля не может потерять свою гравитацию, ведь для этого наша планета должна быстро потерять свою массу. По сути планета должна исчезнуть и тогда исчезнет ее гравитация. Согласно общей теории относительности Эйнштейна, любой объект, имеющий массу, имеет гравитацию. Если нет массы, то нет и гравитации. Поэтому Земля не может потерять гравитацию на 7 секунд, а затем восстановить ее обратно.

Также ученые говорят, что полное солнечное затмение не оказывает никакого влияния на гравитацию Земли. То же самое можно сказать и про Солнце и Луну. Общая гравитация нашей планеты не зависит от них.

Иногда критическое мышление, а также базовые знания физики могут спасти от преждевременной паники, а также веры в разнообразные теории заговора, которые циркулируют в социальных сетях.

