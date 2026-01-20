Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Раскрыт 30-летний секрет Windows 0 582

Техно
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыт 30-летний секрет Windows
ФОТО: Unsplash

В Microsoft рассказали о механизме работы функции быстрой перезагрузки Windows.

В операционной системе (ОС) Windows 95 появилась функция быстрой перезагрузки, однако она могла работать с ошибками. Об этом в своем блоге на сайте разработчиков Microsoft заявил инженер Раймонд Чен.

Один из ветеранов IT-гиганта рассказал, как в Windows 95, которая вышла больше 30 лет назад, появилась функция быстрой перезагрузки. Чен объяснил, что она срабатывала при зажатых кнопках Shift и перезагрузки компьютера. Инженер Microsoft раскрыл, как работала эта функция.

По словам Раймонда Чена, механизм этой опции работал следующим образом. Сперва завершало работу 16-битное ядро ОС, затем — 32-битный менеджер виртуальной памяти. После этого процессор возвращался в обычный режим работы. Специалист рассказал, что для многих пользователей оставался секретным тот факт, что при быстрой перезагрузке ОС не отключала все запущенные программы поочередно.

Однако пользователи этой функции часто сталкивались с ошибкой. При быстрой перезагрузке Windows освобождала большой объем оперативной памяти. Если его успевала занять любая запущенная программа, то компьютер переходил к обычной «медленной» перезагрузке.

Читайте нас также:
#история #компьютеры #microsoft #технологии #windows
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Новый провал: обновление Windows вызвало черный экран
Изображение к статье: В пещере нашли мумии живших столетия назад гепардов
Изображение к статье: Китайский космический беспилотник вернул на Землю семена роз Иконка видео
Изображение к статье: Китай показал всю мощь своего телескопа «Сюньтянь»: NASA осталось далеко позади Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия
Изображение к статье: 70 лет назад в СССР приказали создать тяжелый спутник - но что-то пошло не так Иконка видео
Техно
Изображение к статье: С помощью Томаса ситуация должна выправиться. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Домашние шоколадные конфеты и леденцы: быстро и вкусно!
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео