До сих пор неизвестно, что же произошло с одним из астронавтов на Международной космической станции (МКС).

На прошлой неделе в экстренном порядке с МКС вернулись на Землю четверо астронавтов. Это была первая в истории МКС медицинская эвакуация экипажа, которую организовало NASA. До сих пор неизвестно, что же произошло с одним из астронавтов, пишет Futurism.

Загадочная болезнь одного из астронавтов на борту МКС привела к тому, что NASA пришлось провести срочную медицинскую эвакуацию экипажа с орбитальной станции. На Землю вернулись четверо астронавтов, и таким образом, экипаж МКС сократился до минимального экипажа из трех человек.

Хотя медицинский инцидент затронул только одного астронавта, личность которого пока не разглашается, все четыре члена экипажа миссии Crew-11 сократили свое пребывание на борту МКС на несколько недель, ведь должны были вернуться домой только в середине февраля. Но они вернулись на Землю 15 января.

Согласно заявлению NASA, четверо астронавтов были доставлены вертолетом в больницу в Сан-Диего для дополнительного обследования. Позже всех астронавтов перевезли в Космический центр NASA имени Джонсона в Хьюстоне, где проходит их реабилитация и проводятся дополнительные обследования.

В NASA заявили, что состояние всех членов экипажа стабильное, но никаких подробностей о загадочной болезни космическое агентство США не намерено разглашать.

Это крайне редкое событие, подчеркивающее сложности, присущие оказанию медицинской помощи в космосе. На высоте сотен километров над поверхностью специализированную помощь практически невозможно оказать.

Хотя астронавты проходят базовую медицинскую подготовку, чтобы иметь возможность реагировать на чрезвычайные ситуации на борту МКС, они не являются полноценными медицинскими специалистами и могут сделать лишь ограниченное количество действий под руководством врачей на Земле.

По слова мученых из NASA, медицинские чрезвычайные ситуации на МКС происходят очень редко и это первый случай с 2000 года, когда МКС стала принимать астронавтов, когда экипаж был срочно эвакуирован из-за болезни.

Исследования показали, что наиболее распространенными проблемами со здоровьем у астронавтов являются раздражение кожи, заложенность носа, нарушения сна и травмы в полете. Также длительное пребывание в условиях микрогравитации влияет на зрение и артериальное давление астронавтов.

Теперь же когда на МКС наконец-то произошла чрезвычайная медицинская ситуация, неясно, узнает ли когда-нибудь общественность какие-либо подробности.

