Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Турция содержит в космосе группировку из 10 гражданских и военных спутников 0 77

Техно
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Евразийское государство успешно осваивает околоземное пространство.

Евразийское государство успешно осваивает околоземное пространство.

Теперь телепрограммы из этой страны транслируются на 5-миллиардную аудиторию.

Как передает Armiya.az со ссылкой на savunmahatti в настоящее время Турция эксплуатирует 10 спутников в космосе, играя важнейшую роль в связи, наблюдении и сборе данных, став одной из всего 11 стран, добившихся такого успеха. С вводом в эксплуатацию спутника TÜRKSAT 6A, производство которого превышает 80% внутри страны, общее количество спутников в Турции достигло 10, расширив зону охвата населения до более чем 5 миллиардов человек.

Космическая экспедиция Турции началась в 1990-х годах. Первый спутник связи, TÜRKSAT 1B, был запущен в 1994 году, символизируя начало использования космических технологий. За ним последовали такие спутники, как TÜRKSAT 1C (1996) и TÜRKSAT 2A (2001). В 2000-х годах вклад Турции начал расти. Спутники наблюдения, такие как BİLSAT-1 (2003), были разработаны под руководством TÜBİTAK. В 2010-х годах, благодаря таким проектам, как RASAT (2011), GÖKTÜRK-2 (2012) и GÖKTÜRK-1 (2016), Турция сделала значительные шаги в направлении отечественного проектирования и производства.

Программа, набравшая обороты в 2020-х годах, была усилена спутниками связи нового поколения, такими как TÜRKSAT 5A (2021), TÜRKSAT 5B (2021) и TÜRKSAT 6A (2024). В частности, TÜRKSAT 6A вошел в историю как первый спутник связи, полностью произведенный собственными силами, что поставило Турцию в число немногих стран, которые проектируют и производят собственные спутники.

İMECE, запущенный в 2023 году, стал первым отечественным спутником наблюдения с разрешением менее метра. В 2025 году флот расширился за счет новых проектов, таких как Fergani FGN-100-d1. Ведущую роль в этом процессе сыграли такие организации, как Турецкое космическое агентство (TUA) и TÜBİTAK. Бюджет также увеличился: космические расходы, составлявшие 140 миллионов долларов в 2025 году, выросли до 209 миллионов долларов в 2026 году.

Активные турецкие спутники в космосе разделены на две основные категории: коммуникационные и наблюдательные.

Вот подробный список по состоянию на январь 2026 года:

Эти спутники эксплуатируются TÜRKSAT и обеспечивают телевизионное вещание, доступ в Интернет и передачу данных. Срок их службы составляет от 15 до 35 лет.

TÜRKSAT 3A (2008): старейший действующий спутник связи, охватывающий Европу, Ближний Восток и Африку.

TURKSAT 4A (2014): используется для высокоскоростного вещания.

TURKSAT 4B (2015): ориентирован на Азию и Африку.

TURKSAT 5A (2021): играет важнейшую роль, обеспечивая покрытие для 3,5 миллиардов человек.

TURKSAT 5B (2021): разработан для высокоскоростной передачи данных, охватывает Красное море и Персидский залив.

TURKSAT 6A (2024): отечественного производства, весит 4250 кг. Добавил Индию, Таиланд и Индонезию в зону покрытия, увеличив общий охват до 5 миллиардов человек. Спутники наблюдения, разведки и GPS

Военные и гражданские спутники наблюдения, обеспечивающие получение изображений высокого разрешения. Разработаны TÜBİTAK и TUSAŞ.

GÖKTÜRK-2 (2012): Разработан в Турции, используется для управления чрезвычайными ситуациями и картографирования.

GÖKTÜRK-1 (2016): Ориентирован на военные наблюдения, весит 1060 кг.

İMECE (2023): Обеспечивает получение изображений с разрешением менее метра, оснащен отечественными оптическими системами. Проект ULUĞBEY: Национальный проект спутников GPS.

Эти 10 спутников представляют собой общее присутствие Турции в космосе.

Читайте нас также:
#космос #Турция #развитие #производство #технологии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фишинг и «прощупывание»: в Латвии оценили характер кибератак на энергосистему
Изображение к статье: Важно: зачем люди держат телефон у рта на манер бутерброда?
Изображение к статье: Ученый из Гарварда заявил, что нашел Рай и указал его местоположение
Изображение к статье: Струи кометы 3I/ATLAS, изображение сделано 14 января 2026 года с помощью космического телескопа Хаббл. Три мини-струи расположены почти на равном расстоянии друг от друга и дополнены более длинной струей, направленной в сторону Солнца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика
Изображение к статье: Давос: Зеленский о неспособности Европы к решительным мерам
В мире
Изображение к статье: Дроны с судна-матки могут опускаться на глубину в 10 км. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: «Грабеж»! Скарлетт Йоханссон и Кейт Бланшетт среди 800 артистов, выступивших против ИИ
Lifenews
Изображение к статье: Когда прошлый брак не отпускает: что значит дружба с бывшей женой
Люблю!
Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика
Изображение к статье: Давос: Зеленский о неспособности Европы к решительным мерам
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео