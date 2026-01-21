Теперь телепрограммы из этой страны транслируются на 5-миллиардную аудиторию.

Как передает Armiya.az со ссылкой на savunmahatti в настоящее время Турция эксплуатирует 10 спутников в космосе, играя важнейшую роль в связи, наблюдении и сборе данных, став одной из всего 11 стран, добившихся такого успеха. С вводом в эксплуатацию спутника TÜRKSAT 6A, производство которого превышает 80% внутри страны, общее количество спутников в Турции достигло 10, расширив зону охвата населения до более чем 5 миллиардов человек.

Космическая экспедиция Турции началась в 1990-х годах. Первый спутник связи, TÜRKSAT 1B, был запущен в 1994 году, символизируя начало использования космических технологий. За ним последовали такие спутники, как TÜRKSAT 1C (1996) и TÜRKSAT 2A (2001). В 2000-х годах вклад Турции начал расти. Спутники наблюдения, такие как BİLSAT-1 (2003), были разработаны под руководством TÜBİTAK. В 2010-х годах, благодаря таким проектам, как RASAT (2011), GÖKTÜRK-2 (2012) и GÖKTÜRK-1 (2016), Турция сделала значительные шаги в направлении отечественного проектирования и производства.

Программа, набравшая обороты в 2020-х годах, была усилена спутниками связи нового поколения, такими как TÜRKSAT 5A (2021), TÜRKSAT 5B (2021) и TÜRKSAT 6A (2024). В частности, TÜRKSAT 6A вошел в историю как первый спутник связи, полностью произведенный собственными силами, что поставило Турцию в число немногих стран, которые проектируют и производят собственные спутники.

İMECE, запущенный в 2023 году, стал первым отечественным спутником наблюдения с разрешением менее метра. В 2025 году флот расширился за счет новых проектов, таких как Fergani FGN-100-d1. Ведущую роль в этом процессе сыграли такие организации, как Турецкое космическое агентство (TUA) и TÜBİTAK. Бюджет также увеличился: космические расходы, составлявшие 140 миллионов долларов в 2025 году, выросли до 209 миллионов долларов в 2026 году.

Активные турецкие спутники в космосе разделены на две основные категории: коммуникационные и наблюдательные.

Вот подробный список по состоянию на январь 2026 года:

Эти спутники эксплуатируются TÜRKSAT и обеспечивают телевизионное вещание, доступ в Интернет и передачу данных. Срок их службы составляет от 15 до 35 лет.

TÜRKSAT 3A (2008): старейший действующий спутник связи, охватывающий Европу, Ближний Восток и Африку.

TURKSAT 4A (2014): используется для высокоскоростного вещания.

TURKSAT 4B (2015): ориентирован на Азию и Африку.

TURKSAT 5A (2021): играет важнейшую роль, обеспечивая покрытие для 3,5 миллиардов человек.

TURKSAT 5B (2021): разработан для высокоскоростной передачи данных, охватывает Красное море и Персидский залив.

TURKSAT 6A (2024): отечественного производства, весит 4250 кг. Добавил Индию, Таиланд и Индонезию в зону покрытия, увеличив общий охват до 5 миллиардов человек. Спутники наблюдения, разведки и GPS

Военные и гражданские спутники наблюдения, обеспечивающие получение изображений высокого разрешения. Разработаны TÜBİTAK и TUSAŞ.

GÖKTÜRK-2 (2012): Разработан в Турции, используется для управления чрезвычайными ситуациями и картографирования.

GÖKTÜRK-1 (2016): Ориентирован на военные наблюдения, весит 1060 кг.

İMECE (2023): Обеспечивает получение изображений с разрешением менее метра, оснащен отечественными оптическими системами. Проект ULUĞBEY: Национальный проект спутников GPS.

Эти 10 спутников представляют собой общее присутствие Турции в космосе.