Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ученый из Гарварда заявил, что нашел Рай и указал его местоположение 0 1783

Техно
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ученый из Гарварда заявил, что нашел Рай и указал его местоположение

Бывший профессор физики Гарвардского университета доктор Майкл Гильен утверждает, что ему удалось определить местоположение Рая, опираясь на наблюдения за космическим горизонтом. Об этом он написал в статье для Fox News.

По словам ученого, космический горизонт - это граница наблюдаемой Вселенной, за которой объекты удаляются со скоростью света. Гильен считает, что область за этим порогом, "вне времени", идеально соответствует библейскому описанию Небес. Там, по его версии, обитают "нематериальные, вневременные существа", представляющие души умерших.

Доктор Гильен подчеркивает, что на космическом горизонте "время останавливается", и эта зона, находясь за пределами обычного пространства-времени, может быть интерпретирована как Рай. Он отмечает, что наблюдения телескопа "Хаббл" и теория Эйнштейна позволяют определить положение таких объектов.

Многие астрономы считают, что за космическим горизонтом нет ничего особенного, кроме того, что невозможно наблюдать. Тем не менее Гильен утверждает, что именно там, в глубоком космосе, находится "верхний уровень Небес", где обитает Бог и вневременные существа.

По его мнению, расширение Вселенной и ускорение удаления галактик подтверждает идею существования недоступных, но реальных "райских областей".

Читайте нас также:
#космос #наука #религия #астрономия #физика #ученые
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
4
3
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фишинг и «прощупывание»: в Латвии оценили характер кибератак на энергосистему
Изображение к статье: Важно: зачем люди держат телефон у рта на манер бутерброда?
Изображение к статье: Струи кометы 3I/ATLAS, изображение сделано 14 января 2026 года с помощью космического телескопа Хаббл. Три мини-струи расположены почти на равном расстоянии друг от друга и дополнены более длинной струей, направленной в сторону Солнца.
Изображение к статье: Экипаж миссии Crew-11. Слева направо: Олег Платонов, Майк Финк, Зена Кардман и Кимия Юи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объявлены номинанты на «Оскар»
Культура &
Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика
Изображение к статье: Давос: Зеленский о неспособности Европы к решительным мерам
В мире
Изображение к статье: Дроны с судна-матки могут опускаться на глубину в 10 км. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: «Грабеж»! Скарлетт Йоханссон и Кейт Бланшетт среди 800 артистов, выступивших против ИИ
Lifenews
Изображение к статье: Объявлены номинанты на «Оскар»
Культура &
Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео