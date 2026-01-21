Бывший профессор физики Гарвардского университета доктор Майкл Гильен утверждает, что ему удалось определить местоположение Рая, опираясь на наблюдения за космическим горизонтом. Об этом он написал в статье для Fox News.

По словам ученого, космический горизонт - это граница наблюдаемой Вселенной, за которой объекты удаляются со скоростью света. Гильен считает, что область за этим порогом, "вне времени", идеально соответствует библейскому описанию Небес. Там, по его версии, обитают "нематериальные, вневременные существа", представляющие души умерших.

Доктор Гильен подчеркивает, что на космическом горизонте "время останавливается", и эта зона, находясь за пределами обычного пространства-времени, может быть интерпретирована как Рай. Он отмечает, что наблюдения телескопа "Хаббл" и теория Эйнштейна позволяют определить положение таких объектов.

Многие астрономы считают, что за космическим горизонтом нет ничего особенного, кроме того, что невозможно наблюдать. Тем не менее Гильен утверждает, что именно там, в глубоком космосе, находится "верхний уровень Небес", где обитает Бог и вневременные существа.

По его мнению, расширение Вселенной и ускорение удаления галактик подтверждает идею существования недоступных, но реальных "райских областей".