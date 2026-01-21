Почему некоторые держат мобильник горизонтально, приставив ко рту торцом, словно бутерброд, с которого может упасть варенье? Таков один из часто задаваемых вопросов в поисковике «Гугл», причём — на разных языках.

Погода, результаты прошедшего чемпионата, курс доллара или евро — вот самые стандартные рекордсмены запросов в поисковой строчке «Гугл». Но есть и нетипичные, однако волнующие миллионы пользователей не меньше. В их числе — вопрос о странном положении мобильного телефона, который используют при разговоре некоторые прохожие, особенно — молодёжь, пишут Grani.

Вы наверняка тоже видели этих людей: они идут по улице, приставив телефон ко рту торцом, параллельно земле и перпендикулярно голове, словно собираются его немедленно съесть. И, конечно, тоже задавались вопросом: зачем они так делают.

Примечательно, что в поисковике, куда недоумевающие обращаются за разъяснениями, вопрос сей варьируется в соответствии с национальным менталитетом. Итальянцы спрашивают, зачем некоторые держат телефон, «как пиццу». Англичане осведомляются, почему некоторые держат телефон, «как французы». Русские задаются вопросом, почему некоторые держат телефон, как «купчиха — блюдце с чаем»? Но в целом все спрашивающие считают это положение странным и нелогичным.

Поскольку искусственный интеллект ответа не знает и лопочет что-то невнятное, сам себе противореча, выяснение истины переносится в соцсети. И внезапно оказывается: сколько людей, столько и версий.

Вот, например, как это выглядит на форуме ixbt.com. На вопрос «люди, которые держат аппарат перпендикулярно черепушке, откройте секрет, зачем вы так делаете?» там дали следующие ответы:

«Эта мода пошла от барышень, обильно мажущих лицо косметикой, чтоб не оставлять следов на телефоне (как мне сказала одна из таких) — косметикой забивается динамик возле уха».

«Мне студенты наконец-то объяснили, почему люди теперь так странно держат свои телефоны. Если человек держит телефон перпендикулярно уху, как будто хочет воткнуть его в голову, это значит, что он забыл наушники. И в данный момент прослушивает голосовое сообщение через динамик. Так и слышно хорошо, и некоторая приватность имеется».

«Это счастливый обладатель модели, которая не велит перекрывать верхнюю треть экрана. Такой телефон начинает орать, даже если ему бумажку на экран положить, а не то, что к уху поднести. Мне сегодня это показали. У айфонов такой проблемы нет».

«Телефон так держат понторезы. Видели, как держат пистолеты/автоматы в кино? Тоже понт — в реальности таким манером никуда не попадёшь и кисть повредишь! Но ведь держат! Вот и с телефоном — неудобно, зато понтово».

«Ух, ты. Я в теме. Совершенно непроизвольно в последнее время стала отклонять мобильный от уха — чтобы этим самым ухом или щекой не дотрагиваться до тачскрина. А то вечно что-нибудь понажимаешь, и то громкая связь включится, то «отбой»».

«Может, стоит телефон починить? У нормальных телефонов тачскрин отключается при поднесении к уху».

«Нет, девушка права: у популярных нынче Xiaomi распространенная болезнь – не работает датчик приближения, экран не блокируется, когда прижимаешь к уху».

А вот какие версии выдвигаются при обсуждении этой темы на платформе Reddit:

«Как-то давно ходил слух, что, если держать телефон у головы, прямо возле уха, это вызывает опухоли мозга. Так что я знаю пару человек, которые из-за этого запарились и начали искать способы пользоваться телефоном, не прикладывая его к уху».

«Всё просто: в таком положении телефон работает лучше. Я меньше слышу «чё это было, повтори ещё раз» с той стороны».

«Когда нужно наговорить звуковое сообщение в мессенджере, люди держат аппарат по-купечески, как блюдце, и диктуют в микрофон на нижнем торце. При этом им совершенно неважно, что микрофонов может быть несколько и держать так телефон нет надобности. Главное, что в голове существует именно такой вариант для диктовки сообщений».

«Моя сестра так делает, и когда я спросил ее об этом, она сказала, что держать телефон возле уха не может, потому что там серьги, а в серьгах — камни, и они царапают экран».

«Моя мама так делает, говорит, что у нее от телефона голова болит, когда она его к уху прикладывает, как обычный телефон».

«Потому что эти люди — придурки. Есть целая серия Southpark (мультфильмы «Южный парк» - ред.) об этом».

«Это европейский стиль разговора по телефону. Наши украинки увидели и тоже так делают теперь».

«Это чисто французская манера так держать телефон. Не понимаю, почему некоторые наши британцы их копируют».

«Так делают арабы, который много у нас во Франции. Но вот зачем за ними повторяет французская молодёжь, для меня загадка».

«В Китае все так держат телефон, потому что постоянно записывают аудиосообщения в WeChat».

«В Египте есть друзья, и многие из них говорят именно так: телефон микрофоном ко рту прикладывают и не слушают, пока сами говорят. Зачем? А ты попробуй такого перебить, пока он не выскажется».

«В России очень многие так говорят. Слышал объяснение: чтобы адовая сотовая радиация не расплавила нежный мозг гуманитария».

«Тоже всегда так делаю. Современные короткие телефоны не достают до рта микрофоном и ловят дофига внешних шумов с улицы. А в таком положении я даю собеседнику чистый звук».

«Да всё просто: мессенджеры (Телеграм, Ватсап или Вайбер) и быстрый мобильный интернет — вот в чём причина. Теперь обычный разговор очень многие заменяют обменом голосовыми сообщениями. А при их записи нужен лишь микрофон смартфона, который для лучшего качества записи лучше всего держать непосредственно перед губами».

«Много народа носит обычные наушники, а не телефонные затычки. Через такие наушники хорошо слышно собеседника, но нет микрофона, вот они и прикладывают телефон микрофоном ко рту».

«Глубинные исследования показали: изначальное применение хвата «бутерброд» было зафиксировано в телемыле «Дом-2», вот остальные и копирую».

«Люди, которые так держат телефоны, раньше много говорили по рации».

И напоследок: эксперт по жестам Хилли Маршалл считает, что положение, в котором вы держите при разговоре телефон, может многое сказать о вашем характере.

Любители держать телефон горизонтально обладают чрезмерным чувством собственной важности и эгоизмом. Подобные люди — большие любители громких разговоров, цель которых — привлечь как можно больше внимания посторонних. Как правило, данная категория окружающих глубоко уверена, что их мнение авторитетно и значимо.

Если же человек держит мобильный телефон двумя руками и одновременно большими пальцами набирает текст, будьте уверены, перед вами настоящий трудоголик, который ценит свое время и умеет браться сразу за несколько дел.

Если пользователь телефона держит устройство двумя руками, но печатает одним большим пальцем, то, по мнению эксперта, он обладает аккуратностью, выдержкой и внимательностью. Однако есть и те, которые держат сотовый одной рукой, а печатают указательным пальцем другой. Подобную категорию людей невозможно вывести из себя или обидеть случайным словом.

А как держите телефон вы? И согласны ли с тем, что из этого можно сделать вывод о вашем характере?