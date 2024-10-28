Споры о том, что возникло раньше — яйцо или курица, могут продолжаться еще долго. Однако кое-что важное уже известно. Ученые выяснили, откуда и как появилась самая популярная домашняя птица.

Для понимания процесса приручения курицы проведено обширное генетическое исследование этого вида птиц. Изучая народные легенды и сказания, становится ясно, что курицы сосуществовали с людьми на протяжении многих веков.

Разнообразие одомашненных кур, их окраска и формы указывают на то, что процесс одомашнивания начался давно. Согласно генетическим исследованиям, процесс одомашнивания курицы начался примерно 8 тысяч лет назад.

Появление курицы связывается с историческими событиями в Китае, северном Китае и долине Инда. В разные периоды и культурах курицам придавали разное значение: от священных птиц в Египте до использования их в петушиных боях в Древней Греции.

Современные генетические исследования показывают, что домашняя курица происходит из Юго-Западного Китая, северного Таиланда и Мьянмы. Она разводилась с местными дикими птицами, что привело к формированию современного вида. Одомашнивание произошло между 9500 и 3300 годами назад.