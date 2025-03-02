Ученые выяснили, от чего зависит окраска скунсов

Исследование, проведенное учеными из Университета Бристоля, выявило, что характерные черно-белые полосы скунсов (Mephitis mephitis) варьируются в зависимости от количества хищников в их среде обитания.

Ученые проанализировали 749 музейных образцов и обнаружили, что скунсы, живущие в районах с большим количеством хищников, таких как койоты и горные львы, имеют более однородные и симметричные полосы. В безопасных же местах скунсы демонстрируют большее разнообразие узоров. Это связано с ослабленным отбором: в условиях низкой угрозы хищников предупреждающая окраска может терять свою эффективность.

Кроме того, исследование подтвердило правило Глогера: скунсы во влажных районах имеют более темный мех, что помогает им слиться с окружающей средой. В снежных условиях у них наблюдается меньше белого меха, это позволяет избежать легкой заметности для хищников.

Открытия подчеркивают важность давления хищников и экологических факторов в эволюции окраски животных.