«Я не хочу, чтобы мой сын чувствовал себя тайной», сказала оскорбленная модель.

Маск ищет любовниц в X и предлагает им родить от него ребенка: за молчание он платил $ 15,1 миллионов в месяц. Миллиардер хочет создать "умный легион" перед апокалипсисом, - пишет WSJ. Американский миллиардер и соратник Трампа Илон Маск имеет уже не менее 14 детей от разных женщин, хотя приближенные к нему люди утверждают, что потомков изобретателя может быть больше.

В изданиях рассказали о 26-летней блогерше и модели Эшли Сент-Клер, которая в феврале сообщила о рождении ею сына от Илона Маска. Это 14-й из известных потомков миллиардера. Девушка заявила, что Маск предлагал ей $ 15 миллионов единовременно и по $ 100 тысяч в месяц за молчание, пока их общему ребенку не исполнится 21 год.

«Я не хочу, чтобы мой сын чувствовал себя тайной», — сказала Сент-Клер, объясняя, почему отказалась от предложения хранить молчание. Девушка захотела, чтобы бизнесмен прошел тест на отцовство и официально признал сына своим. Ей пришлось разговаривать с помощником Маска Джаредом Бирчаллом. Тот предупредил женщину: когда мать ребенка идет «законным путем» в этих дискуссиях, «это всегда приводит к худшему результату для этой женщины, чем было бы в противном случае».

Для Бирчалла это был не первый такой разговор. За кулисами Бирчалл руководит финансовыми сделками и соглашениями о конфиденциальности, которые Маск хочет для женщин, воспитывающих детей самого богатого человека в мире.

У миллиардера по меньшей мере 14 детей от четырех женщин. Многочисленные источники, близкие к технологическому предпринимателю, заявили, что они считают, что настоящее количество детей Маска гораздо больше, чем известно общественности.

Илон Маск предложил Сент-Клер 15 миллионов долларов и 100 тысяч долларов в месяц поддержки в обмен на ее молчание о ребенке, которого они назвали Ромулусом. По словам Сент-Клер, помощник Маска сказал ей, что подобные соглашения были заключены с другими матерями детей бизнесмена.

По информации WSJ, Маск называет своих детей «легионом», ссылаясь на древние военные подразделения, которые могли содержать тысячи солдат и были ключевыми для расширения Римской империи.

Эшли Сент-Клер рассказывала, что когда они впервые занимались сексом, Маск пошутил, что им следует выбрать имя для будущего ребенка. По ее словам, он часто говорил с ней о детях. Через несколько месяцев во время новогодней поездки она сказала ему, что у нее овуляция. Он спросил ее: «Чего мы ждем?» и они зачали сына во время этого путешествия.

Сент-Клер признается, что еще во время беременности бизнесмен предложил ей привлечь других женщин, суррогатных матерей, чтобы скорее родить еще больше детей. Женщина показала журналисту сообщение от Маска, где тот говорит, что хочет увеличить количество детей до «уровня легиона перед наступлением апокалипсиса».

Также Илон требовал, чтобы роды прошли путем кесарева сечения, чтобы у мальчика был «больший мозг». А еще миллиардер выступил против обрезания ребенка. Эшли, исповедующая иудаизм, эти требования отвергла.

Миллиардер также стремился, чтобы все его дети и их матери жили в одном закрытом комплексе. По словам источников, он вербовал потенциальных матерей на своей платформе X в социальных сетях. Маск использовал свое богатство, чтобы купить молчание некоторых женщин, имеющих его детей. Оговорки о неразглашении являются частью некоторых платежных сделок. Согласно документам, если матери откажутся или будут искать адвоката, советники Маска, включая Бирчалла, угрожали финансовой расплатой.

Во время разговора с Бирчаллом Сент-Клер сообщила ему, что получила сообщение от женщины, которой миллиардер предложил родить ребенка. Она сказала, что попала в «гаремную драму» Маска.

Миллиардер в своей соцсети Х часто общается не только с политиками и известными деятелями, но и с менее известными пользователями. По словам людей, которые просматривали сообщения, он отвечает на них и иногда общается через прямые сообщения с женщинами, некоторых из которых он в конце концов просит родить своих детей.

В WSJ отмечают, что, по мнению Илона Маска, «цивилизация потерпит крах», если люди не начнут рожать больше детей. Эта точка зрения популяризируется как пронатализм в правых кругах.

Мартин Варсавски, друг Маска, основавший обширную сеть клиник экстракорпорального оплодотворения в США, сказал, что он говорил с Маском о рисках падения рождаемости.

«Без детей нет будущего, каждая проблема становится второстепенной на фоне проблемы отсутствия людей на планете, — сказал Варсовски. — Илон считает, что страна — это не география, страна — это люди».

Кроме того, Маск якобы говорил, что обеспокоен тем, что страны третьего мира имеют более высокий уровень рождаемости, чем США и Европа.