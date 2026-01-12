После заражения такие животные, как олени, косули и лоси, начинают терять вес, их движения становятся неуверенными, они часто спотыкаются.

Среди симптомов наблюдаются повышенное слюноотделение и вялость, а взгляд становится «характерно пустым», что и дало повод назвать CWD болезнью, превращающей оленей в зомби.

Эта болезнь привлекла особое внимание, поскольку может преодолеть видовой барьер и стать серьезной угрозой для человечества. На сегодняшний день CWD распространяется только среди представителей семейства оленьих, однако исследования американских ученых показали, что существует риск передачи заболевания человеку. При этом ни вакцины, ни эффективного лечения не существует.