Что представляет собой новая болезнь, превращающая оленей в зомби? 2 277

В мире животных
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что представляет собой новая болезнь, превращающая оленей в зомби?

Речь идет о хронической изнуряющей болезни (CWD), вызванной прионами — уникальным классом инфекционных патогенов.

 

После заражения такие животные, как олени, косули и лоси, начинают терять вес, их движения становятся неуверенными, они часто спотыкаются.

Среди симптомов наблюдаются повышенное слюноотделение и вялость, а взгляд становится «характерно пустым», что и дало повод назвать CWD болезнью, превращающей оленей в зомби.

Эта болезнь привлекла особое внимание, поскольку может преодолеть видовой барьер и стать серьезной угрозой для человечества. На сегодняшний день CWD распространяется только среди представителей семейства оленьих, однако исследования американских ученых показали, что существует риск передачи заболевания человеку. При этом ни вакцины, ни эффективного лечения не существует.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • bt
    bory tschist
    12-го января

    ... a в странах Балтии – этиx оленей заменяют неграждане, и тоже непонятно что с ними дальше делать

    3
    4
  • AK
    Aleks Koff
    bory tschist
    12-го января

    Ну вот, а утверждают что у нас нет нацистов, хотя этот уже поделил и даже без измерений огружности голов. Эй, чист, ты же помнишь, что было в Нюрнберге, какое наказание настигло всех делителей? Вот и не забывай.

    2
    3

