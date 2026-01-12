«Я начал разводить скот на ранчо Кооалу на Кауаи и планирую производить самую высококачественную говядину в мире. Развожу породы вагю и ангус, которых будут откармливать на муке макадамии и пиве, производимом прямо здесь на ранчо», – приводит издание слова Марка Цукерберга из его поста в социальных сетях.

Согласно данным Forbes, Марк Цукерберг приобрел землю на гавайском острове Кауаи еще в 2014 году, заплатив за нее более 100 миллионов долларов. Затем в 2021 году он добавил к своему участку в 280 гектаров еще 290 гектаров. В настоящее время его владения составляют около 600 гектаров и включают территорию общественного пляжа.

По словам Цукерберга, высадкой деревьев макадамии занимаются его дочери. Планируется засадить значительные площади, чтобы обеспечить кормление коров, каждая из которых, по словам миллиардера, потребляет от 2,3 до 4,5 тонны корма в год.

Японская говядина вагю славится своей высокой мраморностью и насыщенным вкусом. В Японии каждую особь тщательно отслеживают от рождения до убоя, чтобы гарантировать подлинность мяса. Также отмечается, что коров породы вагю иногда поят пивом для улучшения аппетита.