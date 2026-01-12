Образ счастливого кота, лакомящегося молоком, может ввести в заблуждение. Такой питомец, скорее всего, вскоре столкнется с вздутием живота, диареей, рвотой и другими неприятными последствиями.

У большинства кошек, как и у многих взрослых млекопитающих, наблюдается непереносимость лактозы. Это связано с недостатком ферментов, необходимых для ее расщепления. В непереваренном виде лактоза проходит через пищеварительный тракт кошки, поглощая воду из кишечника. В редких случаях это может привести к обезвоживанию и даже смерти питомца.

Кошки привлекает вкус молока, поскольку оно содержит много жира. Они будут пить его, даже если это вызовет расстройство пищеварения. Питомцы, получающие сбалансированное питание, не нуждаются в дополнительных жирах, так как это может привести к ожирению.

Если у кошки нет негативной реакции, ей можно предложить цельное, обезжиренное или безлактозное молоко, но только в небольших количествах (не более двух-трех столовых ложек в день). Некоторые специалисты считают, что сливки и козье молоко предпочтительнее коровьего, так как содержат меньше лактозы.

Котятам, вопреки распространенному мнению, также не стоит давать коровье молоко. Хотя они способны переваривать лактозу, ее содержание в коровьем молоке почти в три раза превышает уровень лактозы в молоке матери-кошки.

Если маленькие котята растут без матери, кормление их коровьим молоком — это плохая идея. «Сироты» не получат необходимых питательных веществ и могут погибнуть от истощения. Лучше приобрести специальные «молочные смеси для котят» в зоомагазине. Эти заменители содержат оптимальное количество белков, жиров и витаминов, способствующих нормальному развитию маленьких питомцев.