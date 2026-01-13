Только те, что не обитают рядом с человеком.

Говоря о постельных клопах (род Cimex), следует отметить, что эти паразиты не приносят никакой пользы. Однако среди клопов (полужесткокрылых) можно встретить множество полезных видов, в основном хищников, которые уничтожают вредителей растений.

Тараканы, живущие в домах людей, не приносят пользы, но благодаря своей способности к размножению и легкости содержания их используют в научных исследованиях, а также как корм для мелких рептилий и хищных насекомых.

Свободно живущие виды тараканов играют важную роль в поддержании экологического баланса в природных сообществах. Например, считается, что без их участия в пищевой цепочке на Земле мог бы нарушиться круговорот азота.