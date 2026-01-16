Глобальная популяция акул стремительно сокращается, несмотря на международные усилия по ограничению их вылова. В период с 2012 по 2019 год количество акул, погибших в результате рыболовства, возросло с примерно 76 миллионов до более чем 80 миллионов в год. При этом по меньшей мере 25 миллионов относятся к видам, находящимся под угрозой исчезновения, как сообщают биологи из Университета Далхаузи в Галифаксе.

На сегодняшний день 70% стран внедрили меры по защите акул. Однако некоторые из этих правил, введенные еще в 1990-х годах, привели к непредвиденным последствиям, которые стали причиной гибели еще большего числа акул, как показывают новые данные.

За последние два десятилетия вылов акульих плавников немного сократился, но политика, требующая от рыбаков вылавливать акул целиком, непреднамеренно стимулировала рынок акульего мяса. «Меры по борьбе с отрезанием плавников не стали той панацеей, на которую мы надеялись», — заявила AFP соавтор исследования Лорен Шиллер.

Исследователи потратили три года на сбор данных о правилах рыболовства и смертности акул. Они продемонстрировали, насколько широко распространена торговля акульим мясом, маслом и хрящами, при этом акулы часто присутствуют в различных продуктах без ведома потребителей.

В настоящее время чаще вылавливаются более мелкие акулы, включая молодь, из-за уменьшения торговли плавниками и регионального снижения численности крупных акул.

В зонах с наибольшей смертностью акул исследователи обнаружили более широкое использование жаберных сетей, которые висят в воде, и тралов — тяжелых сетей, тянущихся по дну океана.

По словам Шиллер, несмотря на то что акулы являются высокоразвитыми океанскими хищниками, они очень уязвимы: «Акулы провели более 99% своего времени на Земле в океане без людей, поэтому они не были готовы к нам и последствиям рыболовства».

Акулы, как ключевой вид, играют важную роль в поддержании здоровья океанов. «Если мы потеряем эти виды, это может нарушить баланс морской экосистемы», — говорит Шиллер. В настоящее время каждый третий вид акул в мире находится под угрозой исчезновения.

В качестве более позитивного аспекта ученые отметили, что многие страны ввели запреты на ловлю акул и создали заповедники для защиты одного из древнейших видов на планете. Согласно исследованию, создание убежищ для акул и охраняемых территорий, по-видимому, способствует поддержанию низкого уровня смертности акул.

Тем не менее, текущие риски для прибрежных акул, похоже, возрастают по всему миру, и этот вывод подтверждается Международным союзом охраны природы (МСОП).