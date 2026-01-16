Собаки воспринимают человеческую речь не просто как набор звуков, а с определённым смыслом. Их «словарный запас» увеличивается на протяжении всей жизни. В среднем собака может запомнить около 100 слов, хотя некоторые питомцы, обладающие выдающимися способностями, способны запомнить и больше. Конечно, абстрактные значения слов для животных остаются недоступными, однако они понимают команды и названия предметов.

Согласно словам нейропсихолога Стенли Корена, который изучал умственные способности собак, в социальном развитии эти животные приближаются к уровню среднестатистического трёхлетнего ребёнка. Обученный пес может запомнить более 200 слов, как утверждает учёный в своих исследованиях.

Тем не менее, в вопросах собачьего интеллекта многое зависит от различных факторов. Например, у собаки, которая живёт на цепи, и у питомца, который обитает в квартире и с которым постоянно общаются члены семьи, «словарный запас» будет отличаться.

Также важную роль играет порода. В результате тестов учёные выделили несколько наиболее умных пород. В тройку лидеров вошли бордер-колли, немецкая овчарка и пудель. За ними следуют доберман, золотистый ретривер, шелти и лабрадор.