Овцеводы бьют тревогу из-за участившихся нападений волков. Пока животноводы считают установленный лимит на отстрел волков слишком низким и настаивают на более активной выдаче внеочередных разрешений после его исчерпания, ответственное ведомство подчеркивает необходимость охраны этого вида.

В редакцию передачи «Bez Tabu» обратилась овцевод Гита из деревни Асаре Екабпилсского края. В её хозяйстве съемочная группа уже бывала около двух лет назад — тогда Гита рассказывала о животных, разорванных волками.

Недавно она вновь поделилась событиями, произошедшими накануне нового года: охотники выследили стаю из четырёх волков в лесу, принадлежащем Гите, и, стремясь предотвратить возможную угрозу для домашнего скота, были готовы начать охоту. Однако сделать этого не смогли — разрешений уже не было.

Гита, овцевод: «Днём волки ходят прямо по дворам! У нас в округе волк заходил во двор к женщине. Они чувствуют себя всё увереннее, подходят всё ближе. Волк должен жить, но в лесу».

В 2020 году в результате нападений волков пострадали 115 домашних животных. В последующие годы эта кровавая статистика росла и в 2023 году достигла почти 600 пострадавших животных. В 2024 году число разорённых животных снизилось до 336. Это официальные данные, однако предполагается, что реальное число выше, поскольку сообщают не обо всех случаях.

В Латвийской ассоциации овцеводов выражают серьёзную обеспокоенность этим, отмечая, что количество погибших за год овец сопоставимо с целым стадом.

Дмитрий Бортников, председатель правления Латвийской ассоциации овцеводов: «В прошлом году один из наших членов прекратил заниматься овцеводством именно потому, что несколько лет подряд сталкивался с нападениями волков на стадо. Статистика ужасающая!»

По мнению ассоциации, установленный лимит на отстрел волков не соответствует численности хищников.

Дмитрий Бортников: «Если волк выходит из леса и идёт к домам, я бы сказал, что волков расплодилось больше, чем нужно для поддержания биоразнообразия. В Латвии волков слишком много. При такой численности они размножаются быстрее, чем мы способны регулировать популяцию».

В текущем охотничьем сезоне лимит на отстрел волков был увеличен с 300 до 370 особей. Однако, по мнению овцеводов, этого недостаточно. В Государственной службе леса (VMD) с этим не согласны, подчёркивая, что лимит основан на научных исследованиях и направлен на сохранение популяции.

Валтерс Лусис, руководитель отдела охоты VMD: «Общество приняло тот факт, что волк подлежит охране. Мы приняли это, вступая в Европейский союз. Волк — важная часть природы. Для животноводов овца — ценность, но и волк в лесу — ценность. Мы не можем возвести забор вокруг всех лесов и запретить волку выходить».

В VMD отметили, что лимит не является неизменным: с учетом динамики популяции и нападений и исходя из мнения животноводов, в будущем его могут увеличить. Государственные учреждения, по их словам, открыты к диалогу.

Овцеводы же подчёркивают, что после исчерпания лимита в течение сезона государству следует быть более гибким и выдавать внеочередные разрешения, если волки продолжают нападать. Пока такие разрешения выдавались редко — большинство заявок отклоняли. В прошлом году их было всего два.

Гита, овцевод: «Беспокоит и то, что волки разгуливают в населённых пунктах».

В VMD поясняют, что внеочередные разрешения выдаются лишь в случае угрозы человеку. Нападения на овец, по словам службы, являются обычным явлением.

Валтерс Лусис: «Волк всегда охотился на овец, как и на собак. Сто лет назад Янис Порукс написал стихотворение “Собака и волк”, так что ничего не изменилось».

Овцеводы, однако, считают, что нападения на скот — это косвенная, но реальная угроза человеку, поскольку страдает хозяйственная деятельность.

VMD призывает животноводов заниматься профилактикой, указывая на доступную поддержку ЕС для установки ограждений. Овцеводы же отмечают, что активно пользуются этой поддержкой и устанавливают заборы, однако подчёркивают: даже они нередко не являются препятствием для волков.