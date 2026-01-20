В процессе недавнего исследования специалисты выявили перечень самых часто встречающихся недугов у котов, сообщает Daily Mail.

Были собраны сведения о 18 249 кошках в Британии. Среди них чаще всего встречались такие породы, как британская короткошерстная, рэгдолл, бенгальская, мейн-кун, персидская, сиамская.

В результате выяснилось, что у котов выявляли как минимум одну болезнь в год. Правда, пожилые самцы чаще имели целый ряд недугов.

На первом месте оказались заболевания десен, далее идут ожирение, общие стоматологические болезни, вросшие ногти, блохи, шумы в сердце, анорексия, конъюнктивит, цистит.

При этом у самок и самцов отмечалась различная вероятность появления 14 из 30 самых распространенных недугов.

Как выяснилось, у самок выше возможность раневых осложнений после операций, чрезмерного ухода за собой, сверхчувствительности к блошиным укусам, гипертиреоза, вросших ногтей.

Самцы больше подвержены болезням десен, ожирению, шумам в сердце, хромоте, травмам от укусов сородичей. А еще они чаще попадали в ДТП.

Питомцы младше 8-летнего возраста чаще страдали от блох, ДТП, укусов сородичей, раневых осложнений после операций. А у пожилых животных была повышенная вероятность развития 23 распространенных болезней, в том числе цистита, хромоты, шумов в сердце.