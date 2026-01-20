В Институте биофизики и клеточной инженерии Беларуси в 2026 году стартовали исследования в области репродуктивного и терапевтического клонирования.

Работы ведутся в лаборатории молекулярной биологии и биотехнологии клеток в рамках государственной программы научных исследований «Геном, молекула и клетка».

Проект посвящен разработке биотехнологических основ получения плюрипотентных клеток и женских гамет мыши с донорским ядром. Эти исследования рассматриваются как ключевой этап для дальнейшего развития технологий клонирования, рассказали в пресс-службе института.

Впервые в республике планируется создать технологические платформы, которые в перспективе могут быть использованы для клонирования домашних питомцев, сохранения редких пород животных. Также с их помощью можно будет получать линии эмбриональных стволовых клеток, которые найдут применение в научных исследованиях и диагностике.