Технологии клонирования домашних животных начали создавать в Беларуси 0 88

В мире животных
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Технологии клонирования домашних животных начали создавать в Беларуси

В Институте биофизики и клеточной инженерии Беларуси в 2026 году стартовали исследования в области репродуктивного и терапевтического клонирования.

Работы ведутся в лаборатории молекулярной биологии и биотехнологии клеток в рамках государственной программы научных исследований «Геном, молекула и клетка».

Проект посвящен разработке биотехнологических основ получения плюрипотентных клеток и женских гамет мыши с донорским ядром. Эти исследования рассматриваются как ключевой этап для дальнейшего развития технологий клонирования, рассказали в пресс-службе института.

Впервые в республике планируется создать технологические платформы, которые в перспективе могут быть использованы для клонирования домашних питомцев, сохранения редких пород животных. Также с их помощью можно будет получать линии эмбриональных стволовых клеток, которые найдут применение в научных исследованиях и диагностике.

#животные #наука #исследования #Беларусь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
