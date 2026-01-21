Baltijas balss logotype
Где и как гладить кошку для её удовольствия? 0 321

В мире животных
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Где и как гладить кошку для её удовольствия?

Несмотря на свою капризность, завоевать расположение кошек вполне реально. Исследования показывают, что они особенно любят, когда их гладят за ушами, под подбородком, на лбу и щеках.

 

Чтобы обеспечить вашему питомцу ощущение полного расслабления, следуйте простым рекомендациям:

прежде чем начать гладить, поднесите руку к кошке — дайте ей возможность понюхать вас и решить, хочет ли она сейчас получить порцию ласки;

не стоит начинать поглаживания, если кошка чем-то занята, например, ест или играет, а тем более, если собирается в туалет;

если ваш питомец только что устроился в укромном уголке, вероятно, он хочет спокойно отдохнуть, поэтому лучше отложить поглаживания;

обращайте внимание на сигналы от любимца: если кошка начинает тереться о вас или окружающие предметы — это знак, что пора дарить ей ласку в виде поглаживаний;
гладьте кошку медленно и нежно, избегая резких движений, и всегда по направлению роста шерсти;

дайте питомцу возможность контролировать ситуацию — так он будет чувствовать себя в безопасности и комфорте;

следите за изменениями в языке тела вашей кошки: если ей надоели поглаживания, она обязательно даст об этом знать, например, начнет слегка кусаться или отталкивать вас лапками.

