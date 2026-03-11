У Украины теперь есть карты - Зеленский

Дата публикации: 11.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: У Украины теперь есть карты - Зеленский
ФОТО: Youtube

У Украины теперь, благодаря её военным и производству, есть «карты», и все это поняли, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ирландскому блогеру Килану Робертсону, опубликованном в среду, пишет LETA со ссылкой на Ukrainska Pravda.

На прошлой неделе президент Украины сообщил, что США на фоне продолжающейся войны с Ираном попросили Украину помочь в защите от дронов «Shahed».

В интервью Робертсону президент прокомментировал ощущения от того, что сейчас США обратились напрямую к Украине, а не к Германии или Франции.

«Ощущение хорошее. Теперь это так благодаря нашим военным, замечательным людям, большому количеству различной продукции, производство которой мы увеличили с начала войны. Сейчас у нас высокий уровень», — отметил Зеленский.

«Американцы попросили нас, и я, конечно, горжусь тем, что мы можем помочь нашим американским партнёрам», — сказал президент.

Зеленский добавил, что у Украины есть «карты», которые она ранее не показывала.

«Я считаю, что и год назад они у меня были, но мы их не показывали. Но теперь все поняли, что они у нас есть. Да, это правда», — отметил президент.

В феврале прошлого года во время визита в Белый дом в Вашингтоне между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, а также вице-президентом Джеймсом Дэвидом Вэнсом произошёл резкий обмен репликами.

Во время встречи в Овальном кабинете, проходившей в присутствии журналистов, Трамп заявил Зеленскому, что у него «нет карт».

#США #Украина #Дональд Трамп #производство #визит #дроны #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
