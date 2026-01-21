Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как кошки «разговаривают» хвостом: секреты языка движений 0 288

В мире животных
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как кошки «разговаривают» хвостом: секреты языка движений

Хвост кошки — это продолжение позвоночника, состоящее из 18–23 мелких костей, называемых позвонками. Эти кости окружены мышцами, нервами и чувствительными окончаниями, что дает животному полный контроль над каждым поворотом и движением.

Хвосты помогают кошкам сохранять равновесие

Равновесие — одна из главных «суперсил» кошки, и хвост играет здесь ключевую роль. Когда животное идет по узкому уступу, резко поворачивает во время бега или готовится прыгнуть на добычу, хвост помогает уравновешивать тело.

Хвост как средство общения

Кошки активно используют хвост для выражения эмоций и общения. Поднятый вверх хвост говорит об уверенности, хвост в форме вопросительного знака — о любопытстве или игривости.

Дрожащий хвост может означать сильное волнение или метку территории. Взъерошенный хвост — явный сигнал страха или тревоги.

Кошки тоже виляют хвостом, но иначе, чем собаки. Медленные взмахи чаще выражают раздражение, а быстрые движения — признак переизбытка стимуляции.

«Язык хвоста» в кошачьем обществе

Кошки общаются с помощью хвоста не только с людьми, но и друг с другом. Положение хвоста при встрече показывает, будет ли взаимодействие дружелюбным или напряжённым. Прямо поднятый хвост говорит о спокойствии, тогда как низко опущенный или изогнутый — о настороженности.

Этот своеобразный «язык хвоста» помогает животным избегать конфликтов или приглашать к игре. В семьях, где живут несколько кошек, наблюдение за их хвостами раскрывает социальную динамику группы. Многие животные, от собак до птиц, также используют хвост для сигналов, но кошки довели это умение до настоящего искусства.

Читайте нас также:
#животные #кошки #эмоции #общение #язык тела
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему австралийцы не любят брамби?
Изображение к статье: Почему собаки выбирают The Beatles: 5 удивительных фактов
Изображение к статье: Где и как гладить кошку для её удовольствия?
Изображение к статье: Ученые выяснили, откуда у собак длинные висячие уши

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объявлены номинанты на «Оскар»
Культура &
Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика
Изображение к статье: Давос: Зеленский о неспособности Европы к решительным мерам
В мире
Изображение к статье: Дроны с судна-матки могут опускаться на глубину в 10 км. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: «Грабеж»! Скарлетт Йоханссон и Кейт Бланшетт среди 800 артистов, выступивших против ИИ
Lifenews
Изображение к статье: Объявлены номинанты на «Оскар»
Культура &
Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео