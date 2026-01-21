«Все части лилейных растений ядовиты, особенно цветы. Даже вода, в которой находились срезанные цветы, может быть опасна. К числу таких растений относятся тюльпаны и ландыши, которые часто появляются в домах к 8 Марта», — отмечает эксперт.

Ветеринар подчеркивает, что токсины лилейных растений могут вызывать серьезные проблемы с почками. В результате может развиться острое поражение органа, что увеличивает риск летального исхода в течение 3-6 дней.

Сок амариллисовых растений, таких как амариллис и гиппеаструм, также представляет опасность для домашних кошек и собак. Он может вызвать рвоту, диарею, судороги и повышенное слюноотделение. В случае сильного отравления возможно воспаление желудка и кишечника.

Не менее токсичны и представители семейства ароидных, включая филодендрон, спатифиллум, монстеру, каллы, диффенбахию и алоказию.

«Основные симптомы отравления ароидными растениями включают рвоту, отказ от еды (анорексия), снижение активности, полиурию (увеличение мочеотделения) и полидипсию (увеличение жажды), а также изменения в сознании. Сок диффенбахии может вызывать ожоги слизистых оболочек, роговицы глаз и кожи, а сок алоказии — онемение», — предупреждает Успенская.

Кроме того, следует держать подальше от домашних животных такие растения, как лук, чеснок и подснежники нарциссы, относящиеся к подсемейству луковых. Их листья содержат эфирные масла, способные вызывать повреждение эритроцитов и гемолитическую анемию у животных.

К менее опасным, но все же токсичным, относятся алоэ, плющ, саго, кактус трихоцереус и множество других декоративных растений.

Чтобы защитить домашних питомцев, Успенская рекомендует размещать комнатные растения в недоступных для животных местах или полностью отказаться от их содержания.