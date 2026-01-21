Все кошки делятся на рычащих и мурлыкающих. К первой категории относятся крупные представители семейства кошачьих – львы, тигры, ягуары и леопарды, тогда как ко второй – наши любимые домашние питомцы.

Ученые объясняют различия между рычанием и мурлыканьем особенностями строения гортани и подъязычной кости, а также рядом других факторов. Интересно, что у одной из крупных кошек – снежного барса – эволюция привела к тому, что он утратил способность рычать, а мурлыкать так и не научился.

Мурлыкающие звуки, которые издают домашние кошки, возникают как при вдохе, так и при выдохе, с частотой от 25 до 150 вибраций в секунду. В отличие от этого, рычание происходит исключительно на выдохе животного.

Мурлыканье способствует выбросу эндорфинов у кошек и помогает им успокоиться. Поэтому мурлыкают они не только в моменты счастья и удовлетворения, но и в состоянии болезни.

Помимо кошек, мурлыкать умеют и некоторые другие животные, такие как кролики, белки, лемуры и морские свинки. Однако их мурлыканье основано на других анатомических принципах и звучит иначе.