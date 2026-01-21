Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ученые выяснили, откуда у собак длинные висячие уши 0 164

В мире животных
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ученые выяснили, откуда у собак длинные висячие уши

Согласно результатам генетического анализа более 3000 собак, волков и койотов, ген, важный для слуха человека, может определять, будут ли уши у собаки висячими, как у бассет-хаунда, или короткими, как у ротвейлера.

Исследование в январе представили на конференции по геному растений и животных в Сан-Диего, штат Калифорния. Оно показало, что варианты ДНК рядом с геном MSRB3 связаны с длиной ушей у собак. Результаты также были опубликованы в Scientific Reports.

Люди и раньше изучали постановку ушей, но никто не изучал длину ушей у собак. Длина и форма ушей у собак сильно различаются в зависимости от породы. Некоторые из этих различий сформировались естественным образом: считается, что короткие стоячие уши теряют меньше тепла, чем длинные висячие, а у собак из регионов с холодным климатом уши обычно меньше, чем у собак из теплых регионов.

Но селекция повлияла и на форму ушей собак. Считается, что длинные уши бассет-хаунда помогают ему лучше улавливать запахи во время охоты, а стоячие уши немецкой овчарки могут немного улучшить его слух.

Сотрудник лаборатории генетики собак в Университете Джорджии в Афинах Тори Рудольф (Tori Rudolph) и ее коллеги проанализировали геномы тысяч собак в поисках различий в последовательности, которые коррелируют с длиной ушей. Поиск привел их к участку генома рядом с MSRB3, геном, который кодирует белок-антиоксидант, связанный с размером ушей у свиней, овец и коз. Некоторые мутации в этом гене связаны с потерей слуха у людей, а предыдущие исследования связывали этот ген с оттопыренными ушами у собак.

По словам Рудольф и её коллег, варианты ДНК, которые они обнаружили, могут повышать активность MSRB3, увеличивая скорость деления клеток уха.

Анализ был сосредоточен на небольших изменениях в ДНК, состоящих из одной буквы, но некоторые физические различия могут быть обусловлены другими типами генетических вариаций, например крупными делециями или дупликациями в геноме.

Изучив вариативность последовательностей у разных пород собак, Рудольф, вдохновленная двумя своими золотистыми ретриверами, Эрин и Бруксом, теперь хочет посмотреть, что можно узнать, изучая одну породу.

«У золотистых ретриверов очень разный размер и длина ушей, — говорит она. — Они были бы идеальным объектом для моего следующего исследования».

Недавно выяснилось, что некоторые собаки умеют запоминать названия предметов, подслушивая разговоры своих хозяев.

Читайте нас также:
#наука #собаки #биология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему австралийцы не любят брамби?
Изображение к статье: Почему собаки выбирают The Beatles: 5 удивительных фактов
Изображение к статье: Где и как гладить кошку для её удовольствия?
Изображение к статье: Как кошки «разговаривают» хвостом: секреты языка движений

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объявлены номинанты на «Оскар»
Культура &
Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика
Изображение к статье: Давос: Зеленский о неспособности Европы к решительным мерам
В мире
Изображение к статье: Дроны с судна-матки могут опускаться на глубину в 10 км. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: «Грабеж»! Скарлетт Йоханссон и Кейт Бланшетт среди 800 артистов, выступивших против ИИ
Lifenews
Изображение к статье: Объявлены номинанты на «Оскар»
Культура &
Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео