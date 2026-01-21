Baltijas balss logotype
В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе 0 154

В мире животных
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе

В Филадельфии (США) четырехлетний хаски по имени Коби предотвратил возможный взрыв, обнаружив утечку газа в своем районе. Хозяйка собаки поделилась видео с подробностями в социальных сетях.

 

Шанелл Белл, жительница Филадельфии, заметила, что ее собака ежедневно настойчиво «копает» бетонное покрытие во дворе. Это поведение показалось ей необычным и вызвало беспокойство.

Учитывая, что несколько недель назад в ее доме произошла небольшая авария, Шанелл решила проверить это место с помощью портативного детектора и обнаружила утечку газа. Ремонтной бригаде понадобилось три дня, чтобы устранить повреждение, выявленное собакой, сообщает The Guardian. Специалисты отметили, что концентрация газа была настолько высокой, что простое включение выключателя могло привести к взрыву всего дома.

Эксперты пояснили, что собаки способны обнаруживать утечки газа благодаря сильному запаху меркаптанов, который напоминает аромат тухлых яиц. Газовые компании добавляют этот компонент к природному газу, не имеющему ни цвета, ни запаха, для обеспечения безопасности его использования в жилых домах и на предприятиях.

После публикации видео Коби стал настоящей звездой среди пользователей социальных сетей. По просьбам поклонников хозяйка хаски выпустила детскую книгу под названием «Собака, которая спасла квартал перед Рождеством».

