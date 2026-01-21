В результате продолжительной засухи, наблюдавшейся с августа по декабрь 2023 года, в Национальном парке Хванге в Зимбабве погибли более 160 слонов, и это число, вероятно, продолжит расти, так как погодные условия по-прежнему остаются неблагоприятными, сообщает британское издание Daily Mail.

По словам представителя Управления по делам парков и дикой природы Зимбабве Тинаше Фараво, массовая гибель слонов произошла из-за длительного отсутствия осадков. В прошлом году количество дождей в регионе сократилось почти на 50%, что привело к перегреву, голоду и обезвоживанию среди слонов. Особенно сильно пострадали молодые особи, и точное количество погибших животных сложно определить.

Экологи сообщают, что во время наблюдений в сентябре прошлого года более 1,8 тысячи слонов пытались напиться из одного источника воды, и, к сожалению, не всем это удавалось.

В настоящее время сотрудники национального парка срочно бурят новые скважины, чтобы обеспечить водой слонов, обитающих в окрестностях, и уменьшить нагрузку на действующие водопои. Кроме того, на существующие скважины устанавливаются насосы, работающие на солнечных батареях.

Как подчеркивает издание, это не первый случай массовой гибели слонов из-за засухи в Зимбабве. В 2019 году из-за нехватки воды за два месяца погибло более 200 животных.