Если ваш кот ведет себя так, словно он хозяин в доме, а вы всего лишь его обслуживающий персонал, и ваше взаимодействие сводится к кормлению и уборке, то этот материал для вас. Ученые нашли способы наладить дружеские отношения даже с незнакомыми котами.

Почему все так сложно? Дело в том, что коты — это очень самостоятельные и независимые существа. В отличие от собак, которые обожают находиться рядом с человеком, коты не выносят излишнего внимания и их привязанность нужно заслужить.

Как завоевать доверие кота

Вы когда-нибудь замечали, что когда кот доволен, его глаза слегка прикрыты, он медленно моргает, словно готов уснуть, а его мордочка выглядит умиротворенной? Если хотите установить с ним контакт — делайте так же.

Исследование, проведенное в Великобритании, показало, что когда человек смотрит коту в глаза и медленно моргает, питомец отвечает тем же. Это сигнал дружелюбия и доверия. Если при этом протянуть руку и позвать кота, он с большой вероятностью подойдет. В то же время, если вы просто позовете его с нейтральным выражением лица, шансы на успех значительно снижаются.

Однако не стоит играть в гляделки с котом: пристальный взгляд воспринимается как угроза, и питомец станет настороженным, готовым убежать при малейшем движении с вашей стороны.

Метод прищуривания глаз и медленного моргания работает не только между хозяином и его питомцем, но и с совершенно незнакомыми людьми. Так что вы можете попробовать подружиться с котами своих друзей или дворовыми кошками. Только не удивляйтесь, если они начнут просить у вас еду.

В целом, кошачья психология еще не до конца изучена — эти пушистые создания сохраняют свою загадочность. Однако уже известно, что они

умело манипулируют людьми с помощью мурлыканья;

реагируют на свое имя, даже когда их зовут незнакомцы;

чувствуют эмоциональное состояние человека и проявляют заботу о грустном хозяине, трутся о него или «бодаются», пытаясь поднять настроение.