Пернатые спутники: какие птицы лучше всего подходят для содержания в домашних условиях?

В мире животных
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пернатые спутники: какие птицы лучше всего подходят для содержания в домашних условиях?

Если у вас еще не было птиц, стоит обратить внимание на виды, которые люди одомашнивают на протяжении веков. Это канарейки и волнистые попугайчики. Они легко обучаются, игривы и дружелюбны.

 

Чем больше птица, тем сложнее её воспитать. Неопытные владельцы жако, ара, какаду и других крупных попугаев часто сталкиваются с множеством проблем. Из-за неправильного ухода и воспитания такие питомцы могут стать агрессивными и неуправляемыми. Птицы, подверженные неврозам, могут даже ощипывать себя, что выглядит крайне неприятно.

Сожительство с птицей с испорченным характером и устрашающим внешним видом может быть крайне трудным. Чтобы избежать такой ситуации, лучше «потренироваться» на более мелких птичках. В этом случае будет полезно обратиться к профессионалам, которые помогут разобраться в особенностях поведения пернатых.

Уютный дом для птицы

Клетка — это, прежде всего, дом для птицы, а уже потом — элемент декора. Например, красивые клетки шарообразной формы могут оказаться неудобными для птиц. Чем проще форма (в идеале — куб), тем лучше. Клетка должна быть изготовлена из экологически чистых, нетоксичных материалов. Размещать её следует так, чтобы несколько жёрдочек находились на уровне глаз стоящего человека. Если клетка будет ниже этого уровня, птица вырастет пугливой и замкнутой, а если выше — начнёт «качать права» и проявлять агрессию. Гормональный цикл птиц напрямую зависит от солнечного света, поэтому важно, чтобы питомец получал достаточно естественного освещения. В то же время в клетке должен быть затенённый уголок, где птица сможет укрыться от жары.

Крупные птицы в неволе могут жить дольше, чем люди. Например, в некоторых источниках упоминается, что любимый попугай Черчилля дожил до 100 лет, и это произошло уже в XXI веке. А продолжительность жизни миниатюрных птичек в самых благоприятных условиях составляет всего 15-20 лет.

Даже «простые» представители семейства попугаевых требуют постоянного внимания и общения — в условиях отсутствия стаи пернатым необходим постоянный собеседник и друг. В этом случае хозяин заменяет сородичей.

В ТЕМУ

«Говорить могут абсолютно все попугаи, независимо от породы. И не только попугаи — наши скворцы и вороны обучаются искусству болтовни не хуже жако!» — делится мнением орнитолог Николай ЖУКОВ. — «Птицы повторяют фразы и интонации хозяев. Уровень их разговорных навыков зависит лишь от времени, проведённого с ними владельцем».

Тем не менее существует градация по разговорным способностям. Лидируют в этом списке жако — в их лексиконе может содержаться до двух тысяч слов и фраз. В разговоре с ними могут потягаться синелобые и желтолобые амазоны. У них, правда, словарный запас немного меньше, но характер проще. Амазоны более ласковые, легче адаптируются к новым условиям и не так обидчивы. По статистике, 60 из 100 особей жако или амазонов рано или поздно начинают подражать человеческой речи.

Волнистые попугаи также легко обучаются, но их речь чаще всего понимает только хозяин — эти птички выражаются не слишком членораздельно.

А вот самые крупные и красивые попугаи, такие как ара и какаду, говорят редко (примерно 10 из 100 особей).

Видео