На протяжении сотен лет коренные жители Австралии жили без лошадей, о которых даже не подозревали. Эти животные, как и овцы, были завезены европейскими переселенцами, которые, высадившись на австралийских берегах в поисках лучшей жизни, остались здесь навсегда. Если бы не «пришествие» европейцев, брамби — дикие лошади, которые сейчас обитают в стране, никогда бы не появились.

На самом деле брамби — это потомки лошадей, которые сбежали от своих хозяев или потерялись после того, как были привезены европейцами. Со временем табуны этих лошадей заполнили северные и центральные районы Австралии.

В начале XX века люди ловили диких лошадей, обучали их и приручали, однако в современности австралийцы не испытывают особой симпатии к брамби, воспринимая их как вредителей. Это связано с тем, что брамби, иногда наведываясь к человеческим жилищам, крадут корм у домашнего скота. Возможно, они также напоминают людям о тех временах, когда жили рядом, были любимыми и приносили пользу... Судьба этих лошадей трагична: с 1960-х годов началась их массовая утилизация, и в настоящее время популяция брамби значительно сократилась.