Привет, любители собак! Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете своего четвероногого друга. Мы подготовили для вас удивительные факты, о которых вы, вероятно, никогда не слышали!

Звучит поразительно, но у собак есть третье веко! Это дополнительное веко движется вперед и назад по поверхности глаза, обеспечивая защиту и распределение слезной пленки. Третье веко также называют мигательной перепонкой.

Знали ли вы, что в песне Beatles «A Day in the Life» есть звук ультразвукового свистка, который воспринимают только собаки? Его записал Пол Маккартни для своей собаки породы Шелти.

Ньюфаундленды — великолепные спасатели! У этой породы водонепроницаемая шерсть и перепончатые лапы, что делает их идеальными для плавания. Изначально их разводили для помощи рыбакам и спасения людей от утопления.

В 1912 году произошло крушение знаменитого «Титаника», которое пережили немногие животные. На борту находилось 12 собак, но выжили лишь трое, все они были членами первого класса: два шпица и один пекинес.

Собаки обладают чувством времени! Большинство из них никогда не опаздывают к обеду — они знают, когда и во сколько их хозяин должен их покормить. Они даже различают полдень и 6 часов вечера. Эти пушистые друзья всегда знают, когда стоит ожидать возвращения хозяина и начинают нетерпеливо кружить у двери в нужный момент.